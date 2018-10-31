ДБР не запрацює, доки хоч хтось із силовиків буде проти цього – Безсмертний

Державне бюро розслідувань не запрацює, доки триватиме спротив проти цього процесу з боку Генпрокуратури, СБУ чи МВС. Тому треба інституційно міняти всю існуючу модель владних інститутів, інакше – жодних перспектив. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний в третю річницю прийняття закону про створення ДБР.

«Доки в СБУ, МВС чи Генпрокуратурі хтось заперечує проти цього органу, він не запрацює. Мушу до цього переліку додати НАБУ, НАЗК та РНБО. ДБР – нежиттєздатне, бо інституційно все зроблене таким чином, що певна компетенція дізнавальних органів по певному переліку справ – це ніщо інше, як джерело доходів людей, які працюють у цій системі координат. Іншими словами, це не їхня робота, це їхній дохід. Поява нового органу – це не передача роботи, бо на це тоді б усі пішли, а передача частини заробітку. В цій ситуації, кожен, хто вже отримав свій шмат пирога, його не віддасть», – сказав він.

Безсмертний переконаний, що в державі потрібно проводити глибинні інституційні зміни, без них новостворені органи НАБУ, НАЗК чи ДБР будуть нежиттєздатними.

«Або ми інституційно міняємо всю існуючу модель владних інститутів, або жодних перспектив в тому, що такі органи як ДБР, НАБУ, НАЗК, Антикорупційний суд, уже кастрована Генпрокуратура, зможуть виконувати свої функції. Тому мова має вестися не про точкові, а про глибинні інституційні зміни в системі держави», – вважає політик.

На його думку, корупцію та злочинність породжують саме дряхлість та немічність держави.

«Коли валиться система, контроль на себе перебирає хто? Криміналітет. Коли новостворені органи фактично безправні – немає відповідальності. Звідси кримінальну справу відкривають не для того, щоб знайти злочинця, а щоб займатися здирництвом. Під це апріорі починає підлаштовуватися криміналітет, який авансовими платежами захищає себе від певних речей. За цим слідує повне безправ’я людей, суспільство опановує тривога, бо йде фактичне руйнування всіх безпекових механізмів. Насправді зараз ми знаходимося на цій стадії інституційного розвалу», – пояснив політик.

При цьому Безсмертний звернув увагу на те, що новостворені органи НАБУ, САП, ДБР і досі не закріплені у Конституції України, тому не можуть повноцінно працювати. Водночас у конституційної ГПУ вже забрали частину повноважень, тому вона теж не виконує свої функції в повній мірі.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган України, створення якого передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України у термін до 20 листопада 2017 року.

Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). ДБР остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. Остання займається слідством починаючи з 1996 року на тимчасовій основі — відповідно до п. 9 Перехідних положень Конституції України.

Закон України про Державне бюро розслідувань прийнятий 12 листопада 2015, підписаний Президентом 14 січня 2016, набрав чинності 1 березня 2016 року.

Прес-служба Романа Безсмертного

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