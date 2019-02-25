Де і коли перевірити себе у списку виборців?

Ми продовжуємо наші консультації, спрямовані на покращення обізнаності громадян у сфері виборчого права. І знову сьогодні консультує Марія Николаїшин – директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, сертифікований ЦВК тренер з виборчого законодавства.

- Про що сьогодні спілкуватимемося, пані Маріє?

- Спочатку хочу окреслити коло суб’єктів виборчого процесу. Стаття 12 Закону України «Про вибори Президента України» визначає п’ять таких суб’єктів:

- виборець;

- виборча комісія (Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії);

- кандидат на пост Президента України, зареєстрований ЦВК;

- партія, яка висунула кандидата на пост Президента України;

- офіційний спостерігач (може бути від партії – суб’єкта виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України або ж від громадської організації). Він повинен бути зареєстрований у порядку, встановленому Законом України «Про вибори Президента України».

- Скажіть, будь ласка, коли і де виборець може безперешкодно ознайомитися зі списком виборців?

- Кожен громадянин має право ознайомитися зі списком виборців та перевірити правильність внесених відомостей. І це він може зробити у приміщенні дільничної виборчої комісії. Зауважу, що виборець теж може перевірити, чи інші особи включені до списку виборців, а також наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

- Як бути, коли виборець у списку виборців побачив у своїх персональних даних неточність?

- У разі, якщо громадянин побачив помилки, допущенні при складанні списку виборців, він має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до відділу ведення Державного реєстру виборців чи до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці. Громадянин особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії чи відділу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни ідентифікаційних персональних даних. До дільничної виборчої комісії чи до відділу ведення Державного реєстру виборців можна звернутися не пізніше як 25 березня. Якщо хочете зараз перевірити відомості про себе у Державному реєстрі виборців, рекомендую прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців. Оскільки дільничні виборчі комісії ще не працюють та й попередні списки виборців вони отримають лише 22 березня. У разі, якщо Ви працюєте і не маєте змоги прийти у будні дні, то можете це зробити у вихідні. До кінця березня усі відділи ведення Державного реєстру виборців Львівщини працюватимуть також по суботах і неділях. Окрім того, Ви можете перевірити інформацію про своє включення, зайшовши на сторінку сервісів Державного реєстру виборців в особистий кабінет виборця у розділ «Перевірка включення». https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=111:2:7937925246607.

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Ми надалі продовжимо спілкування із фахівцями з виборчого законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУВАТИ». Задля отримання правової допомоги з метою захисту своїх виборчих прав Ви можете звернутися до фахівців бюро правової допомоги. Адреси бюро: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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