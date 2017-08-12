Де що робиться у Трускавці

Про те, які роботи виконуються в місті, розповіли під час щотижневої апаратної наради у Трускавецькій міській раді, яка пройшла 15 серпня. Розпочав нараду міський голова Андрій Кульчинський з інформації про побачене під час об`їзду міста. Директор КП «Парк курортний» Назар Веретка прозвітував про те, що закінчено прибирання об`їздної дороги (вулиці Городище та Карпатська). Про діяльність на підприємствах «Комфорт Сервіс» та «Трускавецьтепло» розповіли Орест Бачинський та Руслан Крамар.

Начальник УЖКГіБ ТМР Сергій Максимич поінформував, що триває ремонт дашків на Івасюка, 9, ремонт електрощитової на Мазепи, 32, а на Сагайдачного, 21 готуються до ремонту покрівлі. Реконструюють покрівлю і на Стебницькій, 70, натомість на Стуса, 5 займаються електромережею.

Цього тижня розпочнеться капітальний ремонт вулиці Гоголя в центральній частині міста, натомість поточного ремонту дочекалися вулиця Антонича та провулок Тихий. А на Дрогобицькій, 12 облаштовуються внутрішньобудинкові проїзди, повідомив Сергій Максимич.

Міський голова Андрій Кульчинський повідомив, що тим, що робиться і як робиться в місті, він задоволений, і нагадав про наближення осені. Оскільки ніхто не знає, чи сніг випаде 1 листопада, чи 1 січня, то краще роботу виконати вчасно, підсумував Андрій Богданович.

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