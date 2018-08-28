Делегація з Трускавця відвідала партнерське місто Ясло

25-26 серпня делегація з Трускавця перебувала в польському місті Ясло, котре є побратимом Трускавця вже більше десяти років. В останню неділю серпня у Яслі відзначають День міста, тож трускавчани поїхали привітати побратимів зі святом, а одночасно і обговорити окремі питання поглиблення співпраці. До складу делегації ввійшли міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, радник міського голови з питань міжнародної співпраці Олег Блажівський, працівник Трускавецького інформаційно-курортного центру Юрій Блажівський, журналістка Ніна Федько.

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