Дельфінарій зробив подарунок для понад 200 потребуючих дітей

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» зробив приємний подарунок для дітей незахищених категорій, якими опікується Місія «Центр Опіки Сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ під керівництвом отця Романа Прокопця.

Зокрема, 4 червня дельфінарій «Оскар» з приємністю приймав у своїх стінах 32 дитини, які відвідують міський будинок дитячої та юнацької творчості у Раві-Руській. Цей будинок дитячої та юнацької творчості працює з малозабезпеченими дітьми та дітьми з багатодітних сімей. Будинок творчості відчиняє двері всім, хто хоче одержати додаткову освіту, та удосконалити свої здібності і талант в творчих об’єднаннях. Тож дельфінарій «Оскар» вирішив підтримати діток незахищених категорій Рави-Руської і до Дня захисту дітей подарувати їм незабутні емоції та враження від перегляду шоу-вистави із дельфінами та морськими котиками.

Як зазначив о. Роман Прокопець, Рава-Руський будинок дитячої та юнацької творчості цьогоріч став переможцем великоднього фестивалю, який відбувся ще на початку травня. Тож у Місії вирішили саме цих діток познайомити із трускавецькими дельфінами.

- Ми вже третій рік поспіль співпрацюємо із дельфінарієм. Раніше більше 500 наших дітей-сиріт, інтернат-вихованців, дітей з багатодітних родин та малозабезпечених, дітей учасників бойових дій зі всієї Львівської області побували у цьому чудовому закладі. А цього разу ще 32 дитини з малозабезпечених сімей Рава-Руської вперше відвідали дельфінарій. Ми вдячні керівництву, що вони завжди йдуть нам на зустріч і відкривають свої двері перед цими дітьми. Для них це неймовірні враження, вони такі щасливі», – додає отець Прокопець.

Варто також додати, що вистави з дельфінами та морськими котиками з нагоди Міжнародного дня захисту дітей безкоштовно переглянуло ще 170 осіб. Зокрема, 100 дітей-сиріт та діти позбавлені батьківського піклування, з багатодітних сімей Трускавецької міської ради. 50 дітей з інвалідністю від КЗ ЛОР «Краковецький навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів з поглибленою професійною підготовкою та 20 осіб з інвалідністю І-ІІ групи від Благодійного фонду «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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