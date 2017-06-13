День міста Трускавця-2017

Терміново продається 4-кімнатна квартира в Дрогобичі по вул. В. Великого, 23 (р-н Коновальця), 75 кв.м., 6-й поверх, євроремонт, перепланування, центральне опалення. Ціна за домовленістю. Тел. 067-770-51-31. Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Оголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)