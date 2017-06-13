День міста Трускавця-2017

/Офіційна програма святкувань 190-ліття курорту/
16 червня, п’ятниця
10:00-14:00. Розважальна програма з аніматорами. Майданчик біля нижнього бювету.
16-18 червня, 12:00-14:00. Міські спортивні змагання серед дітей. Шахи, шашки – під грибками; волейбол, стрітбол – спортивний майданчик біля нижнього бювету.
12:00-13:20. Трускавець має талант! Діти. Нагородження, флешмоб “190 років”, “Гуска, герб міста”. Майдан Незалежності.
13:20-14:30. Молодіжний квест. Майдан Незалежності.
14:30-15:30, 15:30-16:00. Відкриття міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрів інструментальних ансамблів і мажореток “Яскрава симфонія Прикарпаття”. Майдан Незалежності.
16:00-18:00. Урочиста академія. Концерт О.Божика, фіналістки програми «Голос Країни» Брії Блесінг та ансамблю скрипалів «Веселі смички». ПК ім. Т. Шевченка.
18:00-19:00. Карнавал та відкриття міжнародного фестивалю театрів під відкритим небом “Трускава” за участі театрів “Маката” (Варшава), “Вагабунда”(Краків) та “Воскресіння” (Львів). Хода вулицями міста та Майдан Незалежності.
19:00-21:00. Концерт духових та народних оркестрів “Яскрава симфонія Прикарпаття”. Національний Президентський оркестр. Майдан Незалежності.
21:00-22:00. Виступ гурту “Гримить” (Львів). Майдан Незалежності
17 червня, субота
14.00 – 15.00. Театр “Wagabunda” (Краків). Розважально-циркове шоу. Запуск метальних моделей планерів. Спортивний майданчик біля нижнього бювету.
14:00-18:00. Виставка творчих робіт гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва БУТ. Альтанка.
14:00-15:00. Концерт піаністів конкурсу ім. Р. Савицького. Майдан Незалежності.
16:00-17:00. Відкриття виставки пленеристів та виставки художника – учасника АТО О. Канітора. Концерт. Художній музей М. Біласа.
17:00-17:15. Показові виступи велосипедистів. Спортивний майданчик біля нижнього бювету.
18:00-18:45. Виставка ретро автомобілів. Презентація Трускавецької ралі-команди. Майдан Кобзаря, Майдан Незалежності.
18:45-20:30. Концерт духових та народних оркестрів “Яскрава симфонія Прикарпаття”. Національний Президентський оркестр. Майдан Незалежності, майданчик біля пам’ятника С. Бандері.
20:00-21:00. Концерт гурту “Мері”. Майдан Незалежності.
21:00-23:00. Молодіжна дискотека. Майдан Незалежності.
18 червня, неділя
З 08:00. Святкові Літургії. Храми міста.
12:00-16:00. “Караоке на бюветі”. Майданчик біля нижнього бювету.
14:00-18:00. Проект Open-Air “Book-лабіринт”. Парк курортний.
16:00-17:00. Театр «Маката» (Варшава). Майданчик біля кафе «На здоров’я».
17:00-19:00. Молитва за Україну, встановлення рекорду. Майдан Незалежності.
17:00-19:00. Закриття міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрів інструментальних ансамблів і мажореток “Яскрава симфонія Прикарпаття”. Майдан Незалежності.
19:00-19:30. Урочиста академія. Частування святковим тортом. Майдан Незалежності.
19:30-22:00. Вечірній концерт. Гурт “Тартак” та Тіна Кароль. Майдан Незалежності.
22:30. Лазерне шоу. Фасад поліклініки №1 (за головною сценою).
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