День народження ГКК “Карпати” 1 липня 2019 р. (фоторепортаж)

10 липня 2019 року (середа) Асоціація сільських, селищних рад Дрогобицького району організовує зустріч з кандидатами у народні депутати України по виборчому округу №121. Початок о 10.00 у сесійній залі Дрогобицької районної ради. Орієнтовний перелік тем для озвучення позицій кандидатів у народні депутати: - перспективи реформи децентралізації на селі; - ремонт і утримання сільських доріг; - [...]