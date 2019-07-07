День народження ГКК “Карпати” 1 липня 2019 р. (фоторепортаж)

Фото Миколи Кравціва
Фото Миколи Кравціва
10 липня 2019 року (середа) Асоціація сільських, селищних рад Дрогобицького району організовує зустріч з кандидатами у народні депутати України по виборчому округу №121. Початок о 10.00 у сесійній залі Дрогобицької районної ради. Орієнтовний перелік тем для озвучення позицій кандидатів у народні депутати: - перспективи реформи децентралізації на селі; - ремонт і утримання сільських доріг; - [...]
Також читайтеВ музеї Біласа відкриється виставка «Чарівне місто» (0)В рамках святкування Дня міста пройде ніч у музеї, присвячена культурі Буковини (0)Хранилища (0)В музеї історії відбудеться відкриття виставки творів художника Віктора Чепинця (0)
Останні коментарі