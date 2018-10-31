День писемності та мови в дитячій бібліотеці

День української писемності та мови щорічно святкується 9 листопада. Встановлено свято було на честь Нестора-літописця, послідовника святих Кирила і Мефодія. Саме його вважають “батьком українського письма”.

З нагоди цього свята в Трускавецькій міській бібліотеці для дітей зібрались шанувальники рідного слова – учні 5-А класу (класний керівник Леся Кравчук), вчителі, батьки та люди з фізично обмеженими можливостями.

Розпочалось свято молитвою про мову. Бібліотекар Леся Цісінська розповіла про виникнення писемності, про історію та розвиток рідної мови, показала її красу і багатство, розкрила необхідність мови у житті людини.

Душевно, зворушливо зачитали вірші про мову Вікторія Бокало, Віра Веселовська, Влада Крейс, Марія Романська, Юля Федитник.

Ансамбль сопілкарів “Дударик” (4-А кл СЗШ №3), ансамбль “Україночка “(дівчатка 6-х класів СЗШ №3) та дует у складі Каріни Яцуляк та Соломії Савчак своїми піснями “Наша мова українська“, “Над колискою“, “Десь пісня лине колискова“ під музичний супровід Лесі Цісінської зачарували весь зал.

Приємною несподіванкою для всіх присутніх була пісня “Мово, співаночко неньки“ на слова В`ячеслава Умнова, музика Лесі Цісінської, у виконанні ансамблю “Україночка “.

З словами вдячності до всіх звернулись В`ячеслав Умнов, вчитель Леся Кравчук та завідувач бібліотеки для дітей Зіновія Мазур.

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