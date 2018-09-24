День відкритих дверей в управлінні юстиції

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області запрошує на День відкритих дверей для студентів правничих факультетів.

З нагоди відзначення Дня юриста та з метою популяризації професії державного виконавця серед студентів правничих факультетів відбудеться День відкритих дверей. Майбутніх юристів буде ознайомлено з принципами діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, загальними умовами і порядком здійснення виконавчого провадження у ігровій формі.

Дата проведення: 27 вересня 2018 року.

Час проведення: 14:00.

Час акредитації: 13:45.

Місце проведення: приміщення Головного територіального управління юстиції у Львівській області (2 поверх, актовий зал).

Спікери:

- Грень Тарас Ярославович – начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області;

- Сало Юрій Андрійович – заступник начальника з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Контактні номери: Білодід Віталій – 097-97-99-884, Шайген Ярина – 067-80-38-494.

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