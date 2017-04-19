Денис Силантьєв у Трускавці та Дрогобичі

Вчора з коротким, але продуктивним візитом Дрогобиччину відвідав депутат Верховної ради України, видатний спортсмен Денис Силантьєв з командою.

Основною причиною приїзду були презентація методик Школи дитячого плавання Дениса Силантьєва, за якими вже більше півроку займаються діти ДЮСШ “Спортовець” м. Трускавця, та майстер-клас для дітей.

Але вдалося виконати програму максимум.

Денис Олегович відвідав відділ молоді та спорту м. Трускавця, поспілкувався з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським та його заступником Олексієм Балицьким про проблеми відновлення спортивної інфраструктури в Трускавці та розказав про її важливість як для міста, так і для курорту.

Також Денис Олегович виступив на відкритті чергової сесії перед депутатами Трускавецької міської ради, де розказав про новини в діяльності Верховної ради України, побажав плідної роботи та заявив про свою готовність підтримати місцеві проекти на рівні міністерства регіонального розвитку.

Потім була зустріч в Дрогобицькій міській раді з міським головою Тарасом Кучмою, його заступником Василем Качмарем та керівником Інституту розвитку міста Володимиром Кондзьолкою.

Говорили про проблеми розвитку спортивної інфраструктури Дрогобича та почули багато цікавого та приємного про пророблену роботу. Потім у супроводі Василя Качмара Денис Силантьєв відвідав нещодавно відкритий у Дрогобичі басейн, який звичайно порадував. Бо, як сказав Денис Олегович, таких басейнів в Україні одиниці і те, що два з них на Дрогобиччині (в Трускавці та Дрогобичі) – це добре. Нам показали і сам басейн, і всю інфраструктуру, і можна було оцінити ту велетенську роботу, що була пророблена. Почули і про плани облаштування легкоатлетичного манежу під басейном, що стало б оптимальним рішенням використання площ та інфраструктури басейну. Оглянули і маленький басейн, який перебуває на стадії реконструкції. Денис Олегович схвально оцінив діяльність міської ради в цьому напрямку та пообіцяв підтримку зі своєї сторони. Після цього Денис Олегович дав інтерв’ю на «Твоєму радіо».

А в цей час в Дрогобицькій міській раді продовжувалася зустріч Інни Силантьєвої та Вілени Воронової з міським головою та всіма, хто дотичний до брендування міста Дрогобича, та обговорювалися результати та перспективи цієї діяльності в Дрогобичі.

Одразу після інтерв’ю на «Твоєму радіо» Денис Олегович поїхав на зустріч з школярами в НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця, де декілька сотень дітей з захопленням подивилися фільм та послухали самого Дениса Силантьєва про його спортивний шлях, отримали настанови на життя, змогли задати питання та сфотографуватися з видатним спортсменом.

А молодша група секції плавання ще й отримала майстер-клас від легендарного спортсмена та приступила до освоєння його навчальної методики. В супроводі керівника ДЮСШ “Спортовець” Любомира Мацьковича Денис Силантьєв обійшов спортивно-оздоровчий комплекс, позитивно оцінив досягнення та також пообіцяв підтримку в покращенні спортивної інфраструктури закладу.

День завершили прогулянкою по курортному парку, де разом з Святославом Грабовським почули про політичні перспективи в Україні.

Сергій Розора

Трускавецький вісник

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