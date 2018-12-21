Депутат Дрогобицької районної ради несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані

За участі органів прокуратури області, постановою Дрогобицького міськрайонного суду визнано винним депутата Дрогобицької районної ради Львівської області у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Народний обранець придбав у власність автомобіль «MAZDA CX-9» вартістю майже 542 тис грн та несвоєчасно повідомив про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді 1700 грн штрафу. Рішення суду набрало законної сили.

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