Депутат міської ради склав свої повноваження

Депутат Стебницької міської ради Андрій Трач, обраний за списком партії «Народний контроль», склав свої депутатські повноваження. Про це він повідомив в мережі Фейсбук. Причиною такого кроку, за словами Андрія Трача, стали не якісь політичні чи інші розбіжності з членами команди, а зайнятість підприємця, через що йому часто доводилося пропускати засідання комісій, а інколи і сесій.

Згідно чинного законодавства України, місце Андрія Трача в Стебницькій міській раді займе інший представник «Народного контролю» згідно таблиці підрахунку голосів на виборах 2015 року.

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