Депутат облради від Дрогобича отримав Подяку Прем’єр-міністра України

By  | 27.06.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської обласної ради, сьогодні, 27 червня, під час третього дня IV Форуму місцевого розвитку у Трускавці були вручені Почесні грамоти Верховної Ради України та Подяки Прем’єр-міністра України. Серед нагороджених – і депутат Львівської обласної ради від м. Дрогобича, АТОвець Василь Масний. Подяки Прем’єр-міністра України вручав міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, який зазначив, що Подяки надано за вагомий особистий внесок у забезпечення становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні та активну громадську діяльність.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Виставка буковинського строю в музеї Трускавця
    24.06.2019 | 14:18

    Також читайтеВ музеї Біласа відкриється виставка «Чарівне місто» (0)В рамках святкування Дня міста пройде ніч у музеї, присвячена культурі Буковини (0)Хранилища (0)В музеї історії відбудеться відкриття виставки творів художника Віктора Чепинця (0)

  • Оголошення
    24.06.2019 | 08:42

    Трускавецька міська організація політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» повідомляє, що штаб по позачергових виборах до Верховної Ради України, громадська приймальня і головний офіс відкритий за адресою: м. Трускавець, вул. Карпатська, 2, готельно-курортний комплекс «Карпати». Запрошуємо людей усіх вікових категорій і особливо молодь долучитися до співпраці з метою розвитку курорту Трускавець, створення гідних умов проживання мешканців, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви