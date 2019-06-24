Депутат облради від Дрогобича отримав Подяку Прем’єр-міністра України

Як інформує прес-служба Львівської обласної ради, сьогодні, 27 червня, під час третього дня IV Форуму місцевого розвитку у Трускавці були вручені Почесні грамоти Верховної Ради України та Подяки Прем’єр-міністра України. Серед нагороджених – і депутат Львівської обласної ради від м. Дрогобича, АТОвець Василь Масний. Подяки Прем’єр-міністра України вручав міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, який зазначив, що Подяки надано за вагомий особистий внесок у забезпечення становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні та активну громадську діяльність.

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