Депутат сплатить майже 13 тис грн штрафу за зловживання впливом

By  | 17.04.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури Бориславської міської ради, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 369-2 КК України.

Його дії кваліфіковано як зловживання впливом – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та пропозиція і обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Бориславського міського суду для розгляду, за результатами якого зловмиснику призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить майже 13 тис грн.

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