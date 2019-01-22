Депутат Трускавецької міської ради несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані

By  | 22.01.2019 | Filed under: Новини

За участі органів прокуратури області, Трускавецьким міським судом Львівської області визнано винним одного із депутатів Трускавецької міської ради у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Так, згідно з адмінпротоколами, складеними УЗЕ у Львівській області, з’ясувалось, що народний обранець отримав понад 331 тис грн доходу від продажу автомобіля «PEUGEOT 508», а також придбав авто марки «SKODA OCTAVIA 2010», вартістю 211 тис грн, та несвоєчасно повідомив про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

Відтак, за наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн. Рішення суду набрало законної сили.

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