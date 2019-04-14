Депутат Василь Тимчишак заявив про вихід з фракції «Самопоміч»

Сьогодні, 25 квітня, під час пленарного засідання LIII позачергової сесії Трускавецької міської ради депутат Василь Тимчишак зробив офіційну заяву про свій вихід з фракції «Самопоміч». За цю каденцію це вже другий вихід з фракції, перший було зроблено, коли Микола Сеньків покинув фракцію КУН.

Василь Тимчишак – єдиний воїн-АТОвець серед депутатів Трускавецької міської ради. На сесіях він постійно піднімає важливі питання як свого округу (кілька будинків на вул. Стебницькій), так і питання всього міста-курорту. Він є активним учасником ГО «Ковчег», ця організація об’єднує частину АТОвців Трускавця і робить багато для виховання дітей та молоді в патріотичному дусі. 25 квітня Василь Тимчишак був серед тих депутатів, хто закликав не поспішати із прийняттям рішення про входження міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», але їх голос не був почутий більшістю депутатського корпусу.

У фракції «Самопоміч» в Трускавецькій міській раді залишилося 4 депутатів: Олег Карпин (голова фракції), Олена Савченко, Андрій Остапчук та Віра Сазонова. Міський голова Андрій Кульчинський теж висувався на цю посаду як представник «Самопомочі», він же очолював партійний список партії «Самопоміч» на виборах в Трускавецьку міську раду восени 2015 року.

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