Депутата Трускавецької міської ради оштрафували, бо не повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані

За участі прокуратури Львівської області, Трускавецький міський суд визнав винним депутата місцевого органу самоврядування у вчиненні двох адмінправопорушень, пов’язаних із корупцією, передбачених ч.2 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Перебуваючи на виборній посаді чоловік був зобов’язаний повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані.

Проте, народний обранець не задекларував купівлю автомобіля «BMW X5» вартістю понад 522 тис грн та кошти від відчуження «MERCEDES-BENZ» за більш як 173 тис грн. За наслідками судового розгляду до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу на суму 1700 грн.

Зазначимо, що вказане судове рішення може бути оскаржене особою у апеляційному порядку.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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