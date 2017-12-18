Депутатське звернення на тему ГГРЕС

Сьогодні, 20 грудня, під час пленарного засідання сесії Трускавецької міської ради депутатом Русланом Цехмейстером було озвучено і подано депутатське звернення на тему діяльності ГГРЕС. Нижче подаємо текст звернення.

Міському голові м. Трускавець

п. Андрію Кульчинському

Депутатське звернення

До мене звернулися громадяни Трускавця із дорученням вияснити чи проводиться належний контроль за станом гідромінеральної бази курорту.

Вони повідомили мені, що приміщення, де раніше знаходилася гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція (ГГРЕС) ПрАТ «Трускавецькурорт», опломбоване. Також вони повідомили, що дане приміщення підготовлене для продажу, а штат ГГРЕС скорочено практично вдвічі.

Мною 18 грудня 2017 р. особисто було здійснено перевірку цих відомостей, в результаті чого було виявлено, що приміщення ГГРЕС на вул. Помірецькій (при в`їзді в ліс на Помярки) дійсно опломбоване, що підтвердив сторож.

Тому прошу надати інформацію, чи проводиться належний контроль за станом гідромінеральної бази курорту Трускавець, і ким саме?

Також прошу надати відомості, яку кількість працівників станом на 20.12.2017 р. налічує ГГРЕС як структурний підрозділ ПрАТ «Трускавецькурорт».

9 листопада 2017 р. на сесії Трускавецької міської ради було прийняте рішення щодо відновлення роботи комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція». Прошу надати інформацію, які кроки здійснено виконавчими органами влади щодо відновлення діяльності комунальної ГГРЕС, а саме:

- чи було оголошено конкурс на посаду керівника комунальної ГГРЕС?

- який штатний розпис комунальної ГГРЕС?

- чи передбачено фінансування КП «Трускавецька міська ГГРЕС» на 2018 рік і в якому обсязі?

- які кроки здійснено для отримання ліцензії на видобуток мінеральної води комунальною ГГРЕС?

Окрім цього прошу мені як депутату Трускавецької міської ради надати всі необхідні документи, які підтверджують, що контроль за якістю «Нафтусі» та інших мінеральних вод Трускавця на даний час ведеться належним чином і хто є відповідальним за такий вид контролю.

Також прошу вказати відповідальну посадову особу Трускавецької міської ради, яка слідкує за дотриманням законодавства у цій сфері.

З повагою, депутат Трускавецької міської ради, голова фракції «Народний контроль» Руслан Цехмейстер

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