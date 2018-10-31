Депутати-прогульники, здайте мандати!

Сьогодні, 15 листопада, розпочалася XLVII сесія Трускавецької міської ради. Першим із депутатським зверненням звернувся депутат Руслан Цехмейстер. Він звернув увагу присутніх на те, що сесія розпочалася о 10.30, тобто на півгодини пізніше від запланованого часу. Депутат акцентував увагу на тому, що депутати часто пропускають пленарні засідання та засідання депутатських комісій, зривають їхню роботу, залишають сесію, запізнюються тощо. Таку поведінку представників депутатського корпусу Руслан Цехмейстер різко розкритикував та назвав несерйозною і такою, що суперечить принципам депутатської діяльності.

- Не хочете чи не можете працювати належним чином, то здайте мандат, і тоді на вашому місці опиняться серйозніші представники громади! – апелював до свідомості присутніх депутат.

На жаль, цей заклик не знайшов відгуку в депутатському середовищі. Протягом пленарного засідання депутати часто виходили із зали засідань, тож інколи це мало вплив на прийняті рішення. Для прикладу, питання, яке доповідав начальник відділу з питань мобілізаційної та оборонної роботи Юрій Солян щодо СБУ, не набрало достатньої кількості голосів власне тому, що окремі депутати повиходили з залу і голосування проходило на межі кворуму. І таких прикладів, коли депутати по півроку не відвідують сесії, коли не цікавляться проблемами виборців свого округу чи дбають тільки про політичний піар, а не про інтереси міста, можна наводити досить багато.

- Патріотизм починається з дисципліни та порядку, з внутрішньої потреби чинити добре та справедливе, а не в одяганні вишиванок, – каже в кулуарах Руслан Цехмейстер. Але, на жаль, більша частина депутатського корпусу цим не переймається. І це проблема не лише Трускавця чи регіону, а всієї України. Риба, як то кажуть, гниє з голови.

Проблеми прориву каналізаційної труби порушив під час запитів депутат Василь Тимчишак, а депутат Руслан Пристай вніс пропозицію включити до порядку денного питання захисту інтересів міста, реалізованих внаслідок промоційної діяльності представників влади та керівників санаторно-оздоровчих закладів Трускавця протягом 2014-2018 рр. За підтримку Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат» подякував депутатам генеральний директор кінофестивалю, депутат Олег Карпин.

Без обговорення депутати прийняли чотири рішення, внесені на розгляд сесії управлінням праці та соціального захисту населення: «Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО», «Про затвердження Програми залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією на 2019 рік», «Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 рр. в новій редакції» та «Про затвердження Комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м. Трускавця на 2019-2021 роки».

А от на ухвалення рішення «Про погодження інвестиційної програми розвитку ДП «Комунальник Плюс» ТзОВ «Комунальник 1» на надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів на території м. Трускавець на 2018-2023 роки» голосів забракло. Мова йде про підвищення тарифу на вивезення твердих побутових відходів із Трускавця орієнтовно на 4 гривні 50 копійок для кожного мешканця.

Депутати внесли зміни до Програми Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки затвердженої рішенням Трускавецької міської ради № 42 від 24.12.2018 р., а саме збільшили видатки на заходи в 2018 р. на 80 тисяч гривень. Нагадаємо, що це кошти на проведення конкурсу вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва, проти якого виступали окремі ксенофоби.

Питання мораторію на використання в Трускавці російського культурного продукту на сесії не розглядалося, оскільки не було підтримане депутатською комісією. Бюджетні питання доповів начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак. Сесія продовжує свою роботу.

Повертаючись до теми етики депутатів, піднятої на початку сесії Русланом Цехмейстером, зазначимо, що сьогоднішня сесія була досить вульгарною. Так, кілька разів звучали терміни типу «лайно», «забити болт» та їм подібні, що аж ніяк не прикрашає народних обранців. Обранці почувають себе вершителями долей людських, забуваючи, що їхньою головною місією є служіння, а не збагачення чи хизування. За все в цьому світі приходиться і прийдеться платити – за зради, інтриги, корупцію, зловживання посадовим становищем, пиху та порушення людських та Божих законів.

До закінчення каденції ще два роки. Навряд чи хтось з депутатів зважиться на гоноровий вчинок і складе свій депутатський мандат. Але на наступних виборах виборцям варто пам’ятати хто був хто, хто чим дихав, як себе вів і чиї інтереси відстоював. Тоді в недостойних громада сама забере депутатський мандат і віддасть його іншим. Питання тільки, чи ті інші не стануть такими ж, як теперішні…

Володимир Ключак

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