Депутати Трускавця вимагають зберегти у власності громади пам’ятку культурної спадщини

Депутати Трускавецької міської ради підтримали звернення до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України з тим, щоб відповідні органи розібрались в ситуації, що склалась з незаконною приватизацією будівлі на провулку Тихому,1.

Звернення прийнято вчора, 25 квітня, під час засідання сесії Трускавецької міської ради

З усіх присутніх лише депутати від партії КУН утримались при голосуванні за звернення.

«Ми, депутати Трускавецької міської ради, реагуючу на численні звернення громади міста курорту глибоко стурбовані процесами, які перебували та перебувають у провадженні Господарського суду Львівської області та Львівського Апеляційного Господарського суду щодо нежитлової будівлі по провулку Тихому,1 у м. Трускавець, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення (пам’ятка архітектури 1920 р., колишній пансіонат «Вавель»).

На даний момент, колишнім орендарем цієї будівлі – приватним підприємством «Гарантбуд-2012» породжено вже ряд позовів, суть яких зводиться до рейдерського захоплення майна територіальної громади міста Трускавця, і ми не можемо стояти осторонь цих неправомірних процесів, і старовинна вілла, окраса міста курорту, може опинитися у приватних руках. Всупереч волі громади у Трускавці кілька років тому розпочато реалізацію схеми, яка підпадає під ряд визначень Кримінального кодексу України. Схема проста – віддати комунальне майно в оренду «своїй людині», включити об’єкт до переліку тих, що підлягають приватизації, і приватизувати цей об’єкт. Таких прикладів чимало знайдеться за всю історію незалежною України.

Так, ПП «Гарантбуд» звернулося з позовом до Господарського суду Львівської області (справа № 914/2596/16) про визнання права на приватизацію нежитлової будівлі загальною площею 660,5 кв м по провулку Тихому,1 у м. Трускавці приватним підприємством «Гарантбуд-2012». З метою захисту інтересів громади у справу вступила Дрогобицька міськрайонна прокуратура.

Вивчивши обставини справи, Дрогобицькою місцевою прокуратурою встановлено порушення вимог чинного законодавства в діяльності Трускавецької міської ради при прийнятті у 2014 році рішення про включення вказаного об’єкта до переліку таких, що підлягають приватизації. Відтак, прокуратурою підготовлено позов до суду з вимогою скасування протиправного рішення органу місцевого самоврядування, а саме рішення № 756 від 21 жовтня 2014 року про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, що підлягають приватизації – шляхом викупу його ПП «Гарантбуд-2012». Однак, на даний час Господарським судом Львівської області у задоволенні позову відмовлено (справа №914/2975/16), рішення міської ради не скасовано. Львівським Апеляційним Господарським судом залишено без змін рішення Господарського суду Львівської області, а апеляційні скарги першого заступника прокурора Львівської області та Трускавецької міської ради – без задоволення. На даний час Трускавецька міська рада подала касаційну скаргу на рішення Господарського суду Львівської області від 07.02.2017 року та постанову Львівського Апеляційного Господарського суду від 27.03.2017 року.

Крім того, за позовом заступником керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області в інтересах управління комунальної власності подано позов до ПП «Гарантбуд-2012» про стягнення заборгованості орендної плати за договором оренди та повернення нежитлової будівлі пам’ятки культурної спадщини (справа №914/2932/16 перебуває у провадженні судді Юркевича М.В., провадження у справі зупинено).

Також у провадженні Львівського апеляційного господарського суду перебуває справа №914/128/17 за позовом ПП «Гарантбуд-2012» до управління комунальної власності Трускавецької міської ради про визнання недійсним п.10.1 Договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності міста Трускавця №36 від 25.10.2013 року та внесення змін до цього Договору шляхом викладення пункту 10.1 в новій редакції (спонукання до укладення договору оренди на п’ятирічний термін) Господарським судом Львівської області у задоволенні позову відмовлено. ПП «Гарантбуд» подано апеляційну скаргу.

Ми, депутати Трускавецької міської ради звертаємось до Вас з проханням захистити законні інтереси громади міста Трускавця та зберегти її майно – пам’ятку культурної спадщини місцевого значення Вілли «Вавель» – нежитлову будівлю по провулку Тихому 1 у м.Трускавці», – йдеться у зверненні, розміщеному на офіційному сайті Трускавецької міської ради.

ЗІК

Трускавецький вісник

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