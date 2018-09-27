Депутати зірвали сесію

By  | 04.10.2018 | Filed under: Новини

Друге пленарне засідання XLV сесії Трускавецької міської ради, котре мало пройти сьогодні, 4 жовтня, не відбулося через неявку депутатів. Згідно регламенту Трускавецької міської ради сесія може бути розпочатою, коли є присутньою хоча б половина народних обранців. У випадку Трускавця це 14 осіб, оскільки загальна чисельність депутатів – 26 (+ міський голова). На сьогоднішню сесію прийшло 14 депутатів, проте майже відразу після реєстрації один з депутатів покинув зал, інформує наше власне джерело. Працювати на межі кворуму означає ставити під ризик прийняття важливих для міста рішень. Тож сесію доведеться перенести на інший день. Швидше за все, друге пленарне засідання  XLV сесії ТМР відбудеться за два тижні.

Нагадаємо, що перше пленарне засідання XLV сесії міськради Трускавця проходило 26 вересня. Тоді депутати плідно попрацювали, затвердили бюджет міста за перше півріччя 2018 року, розглянули чимало соціальних, майнових та земельних питань.

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