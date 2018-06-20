Держава розпочинає платити поліклінікам та амбулаторіям за кожного пацієнта

З липня стартує медична реформа, яка передбачає зміну системи фінансування медичних закладів первинної допомоги – поліклінік, амбулаторій, в яких працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти. Держава розпочинає фінансувати ці медзаклади за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» – платитиме саме тому лікарю, тому медзакладу, до якого людина звернулась за допомогою. Людина підписує декларацію з лікарем, якому довіряє, держава – сплачує за її обслуговування у цього лікаря. На сьогодні понад 9 мільйонів українців вже обрали свого лікаря і підписали з ним декларацію.

Гроші за кожного пацієнта

З середини липня перші 149 комунальних медзакладів, які уклали угоди з Національною службою здоров’я, отримають фінансування за новою моделлю, відповідно до кількості пацієнтів, які підписали декларації з лікарями цих закладів та встановлених тарифів на обслуговування кожного пацієнта. Базовий тариф – 370 грн., вдвічі більше – за обслуговування людей похилого віку (740 грн) і в чотири рази більше – за дітей до п’яти років (1480 грн.), оскільки їм лікар має приділити більше уваги і часу. Таким чином бюджетні гроші будуть надходити до конкретного закладу, де працює лікар, до якого звернувся пацієнт.

Тариф за обслуговування кожного пацієнта не залежить від того, скільки разів впродовж року людина буде звертатись до лікаря – один чи двадцять. Тож лікар не буде зацікавлений в тому, щоб його пацієнти часто хворіли, а отже лікуватиме якісно і займатиметься профілактикою захворювань.

Серед закладів «первинки», які фінансуватимуться за новою моделлю з липня, усі заклади Києва, кількох обласних центрів — Вінниця, Полтава, Черкаси, Хмельницький — та великих міст — Кривий Ріг і Кременчук. Відтак реформа запрацює у 20 областях. Загалом ці заклади обслуговують 8 мільйонів українців по всій країні.

Підвищення зарплати лікаря – пріоритет для керівника медзакладу

Медичні заклади почнуть отримувати значно більше фінансування. За підрахунками, кожен лікар може принести закладу, в якому працює, орієнтовно 1 000 000 грн. на рік, при умові, що він уже набрав оптимальну кількість пацієнтів. І найпершим пріоритетом для керівника закладу повинно стати питання підвищення зарплати лікарів, які у нього працюють. Тарифних сіток та надбавок, які визначали зарплату лікаря раніше, більше не існує. Відтепер зарплата лікаря залежить лише від кількості пацієнтів, що його обрали, та системи розподілу доходу, яку визначив керівник закладу. Перехід на нову систему фінансування в сфері охорони здоров’я забезпечить гідну оплату роботи лікаря.

Всі медзаклади будуть отримувати фінансування

Незалежно від того, приєднався медзаклад до реформи і уклав угоду з НСЗУ, чи тільки готується це зробити, всі заклади продовжать отримувати бюджетне фінансування. Медзаклади, що уклали угоди з НСЗУ, отримуватимуть гроші за двома механізмами. За пацієнтів, які підписали декларації з лікарями цих закладів – за базовим тарифом 370 грн на людину на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів, і за тарифом 240 грн на людину на рік – за тих пацієнтів, які проживають на території обслуговування цього закладу, але ще не підписали декларації. Заклади, що не уклали угоди з НСЗУ, одержуватимуть гроші через механізм субвенції.

Українці зможуть і надалі отримати медичну допомогу в будь-якому медзакладі і незалежно від того, чи обрали вони свого лікаря і підписали з ним декларацію, чи ще продовжують його шукати. Друга хвиля укладання угод медзакладів з НСЗУ і входження їх в реформу розпочнеться з кінця липня.

Коментарі

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

- 149 медзакладів вже почали працювати за новою моделлю. Це означає, що в цих закладах будуть забезпечені відповідні умови та стандарти надання медичної допомоги, згідно вимог Нацслужби здоров’я. Лікарі, які в них працюють, отримуватимуть вищу заробітну плату, думаю, вдвічі. Окрім того, Нацслужба здоров’я буде дбати про те, щоб стандарти медпослуг постійно підвищувались.

Всі послуги, які надаватимуться лікарями на «первинці», будуть оплачуватись за конкретного громадянина, за конкретну медичну послугу. Це кардинально змінить ситуацію в системі охорони здоров’я. Думаю, вже наступного року люди відчують позитивні зміни.

Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я:

- Наша мета, щоб до кінця року всі заклади «первинки» мали договори з Національною службою здоров’я.

Головне завдання для місцевої влади – автономізація їх медзакладів, і цю роботу потрібно активізувати. Цього року діє пільговий режим для перетворення закладів в комунальні некомерційні підприємства і ним треба скористатись, щоб автономізувати всі заклади, які є на території.

Наголошую, що всі заклади отримають кошти цього року. Звичайно, ті, що уклали договори з НСЗУ, отримають їх більше і по новому принципу. Хто не уклав – отримає медичну субвенцію. Але ці два паралельні механізми будуть діяти до кінця року, а з 2019 року вся первинна допомога повинна працювати за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» і підписати договори з НСЗУ.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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