Десять фактів про медичну реформу

6 червня депутати Верховної Ради включили до порядку денного законопроекти, які мають запустити медичну реформу в Україні. Ці законопроекти розроблені Урядом та доопрацьовані парламентською робочою групою. Вони запроваджують новий дієвий механізм реалізації пацієнтами конституційного права на безкоштовну медичну допомогу, отримання якісних медичних послуг та лікарських засобів.

Відповідно до законопроектів:

1. Запроваджується новий дієвий механізм реалізації конституційного права на безкоштовну медичну допомогу, отримання якісних медичних послуг та лікарських засобів.

2. Запроваджуються державні гарантії оплати наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів держбюджету за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Ми припиняємо фінансувати з бюджету стіни лікарень та ліжко-місця, ми будемо фінансувати надання конкретної медичної допомоги конкретній людині.

3. Вводиться поняття «державного гарантованого пакету» – визначеного обсягу медичних послуг та лікарських засобів, які держава зобов’язується оплачувати за наперед встановленим єдиним тарифом. Деталізований опис цих послуг та лікарських засобів подається Кабінетом Міністрів та затверджується Верховною Радою у складі проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік, як один із його додатків. Державні фінансові гарантії надаються не залежно від будь-яких додаткових критеріїв усім громадянам України.

4. Повній оплаті з держбюджету підлягатимуть медичні послуги та лікарські засоби на рівні:

- первинної допомоги (допомога педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів)

- екстреної допомоги (невідкладна допомога – термінові операції, в т.ч. в разі серцевого нападу, гострого апендициту, переломів)

- паліативної допомоги (пацієнтам, що мають смертельні захворювання, щоб полегшити їхні страждання, перш за все надання адекватного знеболювання).

Обсяг фінансування інших видів медичних послуг буде визначатись Кабміном. При цьому компонент медичної допомоги на всіх рівнях і завжди буде оплачуватись державою.

5. У разі часткового покриття запроваджується офіційна співоплата за отримані медичні послуги. Тарифи на співопрату медпослуг будуть уніфіковані і єдині на всій території країни. Співоплата може здійснюватися за рахунок коштів пацієнтів чи за рахунок інших джерел (наприклад, загальнообов’язкового соціального медичного страхування, добровільного медичного страхування, коштів місцевих бюджетів) за встановленим Кабміном фіксованим тарифом співоплати, поза яким стягнення плати заборонено.

6. Медичні послуги в рамках державного гарантованого пакету надаватимуться закладами охорони здоров’я будь-якої форми власності та фізичними особами-підприємцями, що мають ліцензію на медичну практику, відповідно до договорів про медичне обслуговування населення, укладених з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері організації фінансування надання медпослуг. Оплата за надані пацієнтам послуги здійснюватиметься на підставі такого договору.

7. Державні фінансові гарантії запроваджуються поступово, на первинному рівні вже з січня 2018 року, на інших рівнях – до 2020 року. Вже з січня 2018 року пацієнти мають обрати лікаря з надання первинної медичної допомоги і підписати з ним угоду на обслуговування – декларацію. Лікар не може відмовити пацієнту у прийнятті декларації через наявність у нього хронічного захворювання, а також за критеріями віку, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання.

8. В Україні визнаватимуться міжнародні клінічні настанови, що дозволять застосувати кращі світові практики та досягнення доказової медицини.

9. Пільги, що вже існують у сфері медичного обслуговування, залишаються чинними та реалізуються у відповідності до тих законів, якими вони впроваджені.

10. Запроваджуються додаткові державні фінансові гарантії повної оплати всіх медичних послуг для учасників антитерористичної операції (лікування поранень, контузій та каліцтв).

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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