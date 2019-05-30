Десять підшипників у Кабального

Головною темою LVI позачергової сесії Трускавецької міської ради VII демократичного скликання, котра відбулася 11 червня, не стало жодне з п’яти питань порядку денного. Тон сесії задав депутат Роман Бучкович, потім тему продовжили інші депутати, а далі проблема вилилася в соціальні мережі. І проблема ця – стан дитячих майданчиків у місті.

В далекому 2010 році тодішній міський голова Трускавця Лев Грицак проблему стану дитячих майданчиків вирішив одним помахом руки. Після зустрічі з керівниками санаторіїв та установ всі дитячі майданчики були закріплені за «шефами». В дуже короткий час майданчики (хоча і не всі 100%) були відремонтовані пофарбовані, обкошені, приведені до ладу. Але потім влада помінялася, і «козирним» було не до дітей та їхніх місць забав.

Станом на сьогодні в місті існує чимало ОСББ, і велика кількість їхніх майданчиків радує людське око. Деякі з них (наприклад, біля Стуса, 14) взагалі під пильним контролем бабусь, котрі, неначе КГБ, чатують, щоб жодна «стороння» «чужа» дитина не залізла на гойдалку чи навіть не ступила ногою на територію закупленого за кошти будинку майданчика. В інших доступ відкритий для всіх, а голови ОСББ слідкують, щоб був пісок у пісочницях, щоб трава була покошена, щоб вчасно підкрутити гайку чи полагодити поломку. Прикладом такого хорошого господарювання є ОСББ на вул. Данилишиних, де керівником є депутат міськради Андрій Степаненко.

Але є й такі занедбані площі забав, що заходити на них страшнувато не тільки дітям, а й дорослим. У високій траві щось шелестить чи сичить, незмащені поіржавілі металеві конструкції скриплять під подувами вітру, а гойдалка на одному кріпленні хитається і наче запрошує до небезпечних екстремальних випробувань. Одним з таких непривабливих «майданчиків» є територія біля Івасюка, 1 та 1-А.

Якщо від майданчика нижче Івасюка, 1 практично нічого не залишилося окрім високих трав та забутої драбинки, то нижче Івасюка, 1-А ряд споруд для забав дітей ще залишилося,і виконують свою місію. Поруч – недавно встановлені тренажери, де любителі спорту можуть покачати прес чи тренувати м`язи рук та ніг. Але в цілому територія виглядає убого, жахливо, неприглядно. А все тому, що на прохання мешканців ОСББ передати їм майданчик на баланс влада міста … відмовила. Як кажуть, і сам не гам, і другому не дам. Тож і далі майданчик на балансі примарного «Трускавецьжитла».

А почалося все на сесії 11 червня із запиту депутата Романа Бучковича: чому в одні пісочниці завозять пісок, а в інші ні? За цим питанням криється дещо ширший контекст – чому всі роботи, які здійснюються в місті, виконуються на округах лояльних провладних депутатів, а «безгоспні» округи чи округи, які в раді представлені опозицією, влада ігнорує? Як каже Роман Бучкович, питання не тільки в піскові для пісочниць, а й в багатьох інших «дрібницях». Для прикладу, в підшипниках, котрі майже одразу після встановлення майданчика вийшли з ладу. Колегу підтримав депутат Андрій Степаненко – підшипник коштує небагато, але от де його купити, де замовити?

Відповідь мера була вбивчою: «Шість підшипників є у Кабального». Згодом виявилося, що не 6, а 10.

Тему майданчиків продовжив депутат Руслан Пристай (округ на Івасюка). Згаданий безгоспний дитячий майданчик на Івасюка, 1-А – це його округ, тож депутат вболіває. І за некошену траву на майданчиках, і за некіс на кладовищах, і за стару каналізаційну мережу на Івасюка, 3 (колись рідного будинку мера). Чіткої відповіді на свої три запити депутат так і не отримав, принаймні на сесії.

Також із запитом виступив депутат Микола Сеньків – щодо неналежного місця вшанування (на паркані) загиблих трускавчан – Героїв АТО. Підняти це питання депутата попросила сестра загиблого Артура Гулика Оксана.

Після запитів сесія пройшла практично без обговорень. Було прийнято рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Роксолани площею 2,1647 га для продажу на земельних торгах (аукціоні) права оренди» (для будівництва готельно-курортного комплексу з аквапарком та закритим басейном), «Про надання дозволу Трускавецькій міській раді на виготовлення документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок» (стосується вищеназваної ділянки), «Про створення парку пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Адамівка» в м. Трускавець» (в курортному парку), «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Трускавця» (спортсменці Ірині Гусяк).

Під час розгляду питання «Про внесення змін в показники бюджету міста Трускавця на 2019 рік» знову зачепили питання дитячих майданчиків. Закладені кошти для реконструкції майданчика на Стебницькій, 72 заберуть і віддадуть для брукування доріжки з курортного парку до санаторію «Молдова». Депутати згідні, що доріжку в парку треба зробити, проте дивуються чому кошти на ці потреби забирають власне з майданчика. Як каже депутат від цього округу Юрій Наконечний, сюди ходять бавитися діти з Стебницької 72, 74, 76, 78, 80, Стуса, 2, 4, 6. А бавитися фактично ніде – око радує тільки нова гірка, котру Юрій Наконечний встановив за власні кошти.

Тему стану дитячих майданчиків було піднято 11 червня і в соціальних мережах. Депутат ТМР V та VI скликань Ігор Ластовецький просто опублікував фотографію майданчика на Івасюка. Розгорілася дискусія – хто має наводити лад та за які гроші. Дехто запевняв – аніж надіятися на владу, то краще зробити самому, адже владі не до майданчиків, їй би пошвидше освоїти кошти на ралі, іграшках та фестивалях. Тож не чекати потрібно, а взяти в руки косу чи інші інструменти та й наводити порядок самому. «Так, ви робіть, а місцева влада за ті грошики влаштовує своє солодке життя», – не погоджувалися інші.

Дискусії тривають, а високі трави стають ще вищими. Між ними причаїлися майданчики, які надіються, що їх зауважать, і що ті десять підшипників, які є у керівника кількох підприємств Олега Кабального, все-таки потраплять на належне місце. І що тут сичатимуть не гадюки, а щебетатимуть пташки і веселитимуться діти. Але це буде при новому мерові і за депутатів нової каденції. Чи, може, зроблять ще оці наостанок?

Володимир Ключак

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