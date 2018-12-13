Diese Strategie ist gut!

«Дізе штратеґі іст ґут! Ця стратегія є доброю!». Так вирішили депутати Трускавецької міської ради, котрі конституційною більшістю (понад дві третини голосів) затвердили Стратегію розвитку Трускавецького субрегіону. Голосування відбулося 13 грудня 2018 р., «за» були 24 депутати з 27.

Готуючись до критики та непередбачуваних поворотів, міська влада при розгляді питання затвердження Стратегії розвитку Трускавця відразу ж висунула в бій важку артилерію. Представник німецької землі Ватлінґен (побратим Трускавця ще з часів Лева Грицака) Рональд Данер відразу взяв бика за роги і жорстко зауважив, що «ми не будемо піддаватися впливам окремих осіб». Пан Данер зазначив, що за свою роботу він не отримує ні копійки, а працює виключно на волонтерських засадах, так само жодної копійки виділених Німеччиною для написання Стратегії Трускавця коштів не може отримати і будь-хто з чиновників Трускавця. 10 тисяч Євро підуть в кишеню експертів, всі рахунки оплачуються в Німеччині, і справедливість виплат перевіряють теж в Німеччині.

Чітка німецька мова та вміння виступати перед публікою відразу ж привернули симпатії залу до Рональда Данера, а не до його опонентів, котрі пробували скаржитися на підтасовки та маніпуляції на кінцевому етапі затвердження Плану дій з впровадження Стратегії розвитку Трускавця в життя. Ще крутішою та жорсткішою, ніж сам Рональд Данер, виявилася перекладачка, котра миттєво поставила весь зал, зокрема депутатів, на місце. При ідеальній тиші, при прикованій увазі публіки пан Данер відкрився, що пильно слідкував не лише за кожною статтею чи кожною ідею на засіданнях робочих груп з розробки Стратегії, але й за коментарями на Фейсбуку. За допомогою перекладача Ґуґл німець зумів зрозуміти, наскільки глибокою є прірва між цивілізованими дискусіями в європейських країнах та істеричними, лобістськими, чи популістськими лозунгами українських, а в даному випадку трускавецьких реалій.

- Ми матимемо власну волю й прийматимемо власні рішення, які відобразяться на майбутньому Трускавця! – сказав Рональд Данер. – Бо стратегія – це керівна лінія розвитку міста в наступні роки.

Затвердження Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону було першим і найдовшим питанням в порядку денному чергової сесії ТМР. Перед тим депутати привітали з іменинами міського голову та кількох депутатів, вислухали народні музичні композиції, послухали інформацію очільника Дрогобицької місцевої прокуратури Юрія Малахівського про стан злочинності, мали можливість озвучити депутатські запити.

Після надання «зеленого світла» Стратегії розвитку Трускавця депутати затвердили ряд програм, котрі мають важливе значення для нормального функціонування міста, розглянули бюджетні питання.

І лиш яскравою іскринкою на сьогоднішній сесії промайнуло питання, яке є питанням життя та смерті для курорту. Введення воєнного стану болюче вдарило по санаторіях та інших закладах Трускавця. «Нема людей – нема сплачених податків в бюджет міста, а нема коштів – то нема успішного функціонування та розвитку», – на цьому наголосив депутат міськради Юрій Яворський, котрий звернувся до міського голови із запитанням, чи знає управління розвитку міста реальний стан справ на курорті на даний момент. Але важлива тема була перетворена в словесну перепалку та перехід на особистості.

Хоча Андрій Кульчинський зазначив, що відзнято відеоролик, в якому польські відпочивальники з санаторіїв «Шахтар» та «Карпати» заспокоюють, що у Трускавці все гаразд, все безпечно і підстав для хвилювання немає, та зате є підстави хвилюватися трускавчанам. Так, величезна кількість груп з Польщі відмовилася від відпочинку та лікування у Трускавці. Повальне скасування броні, особливо на Різдвяно-Новорічний період, обов’язково вдарить по бюджету оздоровниць, а відповідно і по бюджету працівників. Протести «євробляхерів» на кордоні теж внесли свою лепту в те, аби іноземці шукали інших можливостей оздоровлення та відпочинку, викреслюючи Україну. Нові закони щодо автомобілів на єврономерах стали черговою причиною для турботи тих, хто в`їжджає в Україну на власному автотранспорті. Московська пропаганда використовує це для продукування чуток, буцімто автівки відбиратимуть, або за них треба буде вносити заставу в 3 тисячі Євро. Хто поїде в Україну, почувши таке?

Натомість на найвищих щаблях влади про це не думають. Така собі депутатка від «Самопомочі» Анна Романова («спеціаліст» по курортах та туризму у ВРУ, до речі) навіть пробувала пояснювати, що воєнний стан – це стимул для внутрішнього туризму. Складається враження, що курорти держава залишила сам на сам з викликами воєнного стану.

Окрім загальних тенденцій Трускавець ще відчув втрату залізничного сполучення з окремими містами, зокрема втрату «Інтерсіті». Дійсно, хіба не прикро чути про запуски поїздів Львів-Перемишль чи Мукачево-Будапешт на фоні того, що про відновлення «Інтерсіті» Трускавець-Київ-Дарниця ніхто й словом не обізветься? Натомість міський голова Андрій Кульчинський вважає, що тим поїздом і так мало хто користувався. Але Юрій Яворський вважає інакше.

Кількахвилинна джентльменська розмова між двома «мужами стану» завершилася нічим. Невиправний оптимізм мера добрий хіба для того, аби ним заразитися. Песимізм представника «Кришталевого палацу» натомість є реалізмом без прикрас.

Те, що в 2018 році до Трускавця поляків стало їхати в сотні разів більше, ніж в 2010-2015, про що говорив Андрій Кульчинський – це правда. Але й те, що наново нав’язувати співпрацю з тими, хто розчарувався у тобі, про що сказав Юрій Яворський – теж правда.

А от стратегії як діяти в поточному моменті, щоб відпочивальники у Трускавці були хоча б на лютий-березень (бо грудень вже втрачений), ніхто не озвучує. А так хотілося б власне в цьому випадку почути: «Diese Strategie ist gut!».

Володимир Ключак

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