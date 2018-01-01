Діти-сироти на Дрогобиччині отримали власне житло

By  | 02.01.2018 | Filed under: Новини

29 грудня у Дрогобицькому районі п’ятеро дітей позбавлених батьківського піклування, отримали ключі від нових помешкань. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Як розповів заступник начальника служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Роман Хлопець кий, ключі від трьохкімнатної квартири у Дрогобичі отримала родина, в якій діти, позбавлені батьківського піклування є рідними братами і сестрами. Квартиру загальною площею 62,9 кв м придбали у межах реалізації обласної та районної програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Вартість квартири – 650 тис грн. На її придбання з обласного бюджету виділили 359 тис грн, та з місцевих бюджетів – 291 тис грн.

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