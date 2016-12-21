Діти учасників АТО та Героїв Небесної Сотні вперше познайомилися з дельфінами

Діти з сімей учасників антитерористичної операції на сході України та Героїв Небесної Сотні протягом грудня безкоштовно відвідували шоу-вистави з чорноморськими дельфінами та морськими котиками.

Загалом в акції, яку організувала Львівська обласна державна адміністрація та мегапроект «Мій тато захищає Україну» з нагоди відзначення річниці Дня Гідності та Свободи, Розважально-оздоровчий комплекс «Оскар» відвідало 64 дитини.

«Ці діти, батьки яких є захисниками України, приїхали до нас з різних районів Львівщини – Самбірського, Бродівського, Пустомитівського та Городоцького. Вони вперше побачили дельфінів і були дуже вражені. Їх переповнювали емоції та радість, а для нас це найкраща подяка», – зазначила менеджер відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ трускавецького дельфінарію Світлана Радішевська.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

Трускавецький вісник

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