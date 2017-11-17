Діти з багатодітних сімей Трускавця побували на страусиній фермі та концерті органної музики

35 дітей з багатодітних сімей Трускавця побували на екскурсії, організованій відділом у справах сім`ї, дітей та молоді Трускавецької міської ради. Екскурсію до Самбора та Самібрського району було проведено 18 листопада.

Спочатку дітлахи побували в центральному храмі міста – церкві Різдва Пресвятої Богородиці, де вже 250 років зберігаються мощі покровителя закоханих святого Валентина. Діти могли доторкнутися до реліквії, помолитися, попросити заступництва і написати потаємне прохання до Святого Валентина.

Далі трускавецькі діти відвідали концерт в залі органної та камерної музики м. Самбора. Органний зал, який розміщений у колишньому бернардинському костелі святого Станіслава, є справжньою принадою для туристів. Будівля унікальна своїми акустичними якостями, відлуння триває до 6,5 секунд. Музика у виконанні скрипки та органу зачарувала навіть найменших слухачів. В концертній програмі звучали твори світових класиків, серед яких «Адажіо» Альбіноні та «Мелодія» Скорика.

Наприкінці подорожі діти побували на страусиній фермі «Білаки». Цікавою несподіванкою стало те, що на фермі, крім страусів, мешкають інші тварини – леви, буйволи, ведмеді, вовки, олені, дикі кабани.

Юні трускавчани повернулись додому веселі та повні енергії. Незважаючи на погану погоду, діти дізнались багато нового, побували на цікавих і захоплюючих екскурсіях та активно провели свій вихідний.

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