Дівчині, котра утримувала салон для надання інтимних послуг та займалась сутенерством, повідомили про підозру

19-річну мешканку Полтавської області, котру працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Львівській області викрили 5 жовтня, підозрюють у сутенерстві, звідництві, втягненні осіб у зайняття проституцією, а також у створенні та утриманні місць розпусти.

Встановлено, що підозрювана виконувала обов’язки адміністратора салону з надання платних сексуальних послуг, забезпечувала повій клієнтами, яких шукала у мережі Інтернет та розповсюджуючи рекламні візитки. Вона також приймала в телефонному режимі замовлення, забезпечувала повій засобами контрацепції та займалась іншими організаційними питаннями.

Під час санкціонованого обшуку у приміщенні салону у Львові поліцейські вилучили грошові кошти в сумі десять тисяч гривень, мобільні телефони, засоби контрацепції та інші інтимні речі.

Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) КК України та ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Дівчині загрожує покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами УБЗПТЛ Головного управління Нацполіції Львівській області

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