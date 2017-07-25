Діяльність волонтера Корпусу Миру дає плоди

By  | 28.07.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці працює волонтер Корпусу Миру в Україні, американець українського походження Андрій Ленець. З-поміж багатьох напрямків його діяльності особливо актуальною та потрібною є справа вивчення та вдосконалення англійської мови. В УРБАН-бібліотеці Трускавця Андрій Ленець започаткував практику вдосконалення англійської для різних вікових категорій. Так, щочетверга тут збираються спочатку діти, а згодом і дорослі, щоб поспілкуватися англійською, вивчити нові слова, зрозуміти їхнє походження та лексичне значення.

Під час зустрічі 27 липня, на яку прийшли школярі та студенти технікумів, підприємці, викладачі, екскурсоводи, журналісти та представники інших професій, Андрій Ленець запропонував кожному розповісти про себе, про те, як кожен проводить свою відпустку. Досить цікавою була й тема прикмет та забобонів (superstitions), які інколи є аналогічними в Україні та США. В кінці зустрічі, яка тривала більше години, присутні зійшлися на тому, що такі бесіди дають плоди вдосконалення англійської мови для знавців і стимулюють її вивчення для початківців.

Наступне засідання Клубу англійської мови відбудеться в четвер, 10 серпня, початок о 16.00 (діти) та 17.30 (дорослі).

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