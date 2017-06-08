Діяли на шкоду громаді

By  | 08.06.2017 | Filed under: Новини

Потужні зливи у вівторок, 6 червня, спричинили короткотривале підтоплення вулиць Шевченка, Річки, Стебницької та частини території курортного парку у Трускавці. Це стихійне лихо, викликане форс-мажорними погодними обставинами, постаралася використати у своїй деструктивній діяльності опозиція. Але їхня істерика наштовхнулася на тверезі коментарі небайдужих мешканців, які пригадали тим, хто був при владі протягом п’яти років, що під час сильних злив Трускавець затоплює завжди, а в горлопанів була можливість хоча б щось зробити для виправлення ситуації.

Представники «козирних» та їхні тролі потренувались у знанні водостоків міста, що треба зробити аби не топило,  але ніхто з них не згадав, що ще за часів начальника УКЖКГіБ ТМР Василя Стечкевича (був на цій посаді до 2011 року) виготовлено проектну документацію з реконструкції курортного парку із закладкою двохметрового каналізаційного колектора, а також аналогічних колекторів на вулицях Шевченка і Річки. Тодішньому меру Козиру коштів на реконструкцію парку не вистачило, бо мусів робити “кілька локальних ринків”, а колектори на Шевченка і Річках вони в проектах не побачили, так сильно спішили зробити покриття вулиць до виборів. Якщо по парку роботи не були зроблені, то це паскудство, а на Шевченка і Річках це службовий злочин.

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