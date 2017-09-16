Дізнайтеся про причини непліддя

Бактеріологічна лабораторія ГКК «Карпати» стоїть на сторожі чистоти оздоровниці, але це далеко не єдина її функція.

Про те, для чого ж потрібен цей підрозділ в санаторії, розповість завідувач баклабораторії, кандидат біологічних наук, лікар-бактеріолог вищої категорії, доцент Анжеліка Степанівна Івасівка. Їй слово.

- Бактеріологічна лабораторія відіграє велику роль у діяльності готельно-курортного комплексу «Карпати». Наша робота заключається у проведенні мікробіологічних аналізів.

Основним завданням санітарно-бактеріологічних досліджень є попередження виникнення інфекційних захворювань, тобто здійснення постійного контролю за водою, повітрям, харчовими продуктами і контролю особистої гігієни працівників лікувально-діагностичного центру, РФО «Плай», СПА-центру та готельного комплексу тощо. З цією метою проводиться виявлення санітарно-показових мікроорганізмів.

Санітарно-показові мікроорганізми – це постійні мешканці поверхонь і порожнин тіла людини і тварин, що виділяються з організму тими ж шляхами, що і патогенні. Для кожного об’єкта зовнішнього середовища є певні санітарно-показові мікроорганізми – критерії оцінки за бактеріологічними показниками. Наприклад, щодо кишкових інфекцій роль таких індикаторів належить кишковим паличкам – постійним мешканцям кишківника людини і тварин.

Санітарно-бактеріологічні дослідження проводяться в строгій відповідності з спеціальними державними стандартами, наказами, методичними рекомендаціями.

У нашому випадку це: мікробіологічне дослідження води басейнів, мінеральних вод бювету (Нафтуся, Марія, Софія), водопровідної води та води з резервуарів. Санітарно-бактеріологічний контроль води дозволяє нашим гостям бути впевненими в тому, що вода є не тільки придатною до вживання, але і для проведення відповідних процедур та маніпуляцій.

У роботу бактеріологічної лабораторії входять також і санітарно-гігієнічні змиви, а саме: змиви на БГКП, патологічну мікрофлору, контроль якості дезінфекції та стерильність у відповідних підрозділах ГКК.

Це гарантує гостям, які приїхали відпочити і оздоровитися до нас, отримали не тільки кваліфіковану і якісну допомогу, але й бути впевненими в тому, що всі маніпуляції та процедури проведені якісно та стерильно.

Велике значення мають також мікробіологічні дослідження готової продукції та напівфабрикатів. Мова йде про харчоблок. У нас є чудовий ресторан фуршетного обслуговування «Плай», який забезпечує різностороннє харчування гостей і включає в себе дуже багато готових кулінарних виробів, серед яких є салати, гарніри, супи, великий вибір м’ясних та рибних страв, випічка власного виробництва і так далі. Наша лабораторія турбується про якість продукції і дотримання технологічних норм її приготування.

У роботу лабораторії входять також і платні послуги. Якщо сьогодні говорити про ті актуальні питання, які виникають як в медицині, так і в суспільстві, то одне з них – це непліддя.

Неплідний шлюб є однією з найважливіших соціальних і медичних проблем. Непліддя – це стан, який супроводжує низку хвороб статевих органів і системних захворювань чоловічого та жіночого організмів. За даними різних літературних джерел, у світі від непліддя потерпає кожна 5-7 пара репродуктивного віку. В Україні кількість неплідних шлюбів становить практично 20%.

Загалом нездатність сім`ї до зачаття і народження дитини у шлюбі 45% випадків зумовлена захворюваннями чоловіків, у 35% – жінок і в 15% випадків – імунологічна несумісність партнерів або інші причини.

З приводу цього ми проводимо діагностику інфекцій сечостатевої системи. Використовуємо різний клінічний матеріал – зішкріб або мазок зі слизових оболонок, секрет передміхурової залози, сперму тощо. Вибір матеріалу залежить від діагностичної мети і статі.

До досліджуваних нами захворювань відносять найпопулярніші: хламідії, уреоплазми, мікоплазми, вірус цитомегалії, герпесу та інші. Щодо бактеріальної характеристики, то вона включає в себе стафілококову, стрептококову мікрофлору, кишкову групу, грибки, ґарднерельоз тощо.

Для чоловіків актуальними є такі дослідження як вивчення соку простати і сперматогенезу. Якщо говорити про спермограму, то ми визначаємо більше 30 показників, які свідчать про те, чи є чоловік здатним до запліднення і чи може він стати батьком.

Ми також проводимо мікробіологічний аналіз зішкрібу епітелію шкіри лиця на демодекс та мікроструктурний бактеріологічний аналіз волосся на предмет грибкової і мікс-інфекцій. На сьогодні це теж є дуже важливі питання, вирішенням яких займаються дерматологи всього світу.

Щиро запрошую гостей і місцевих мешканців у ГКК «Карпати» і при потребі звернутися в нашу лабораторію. Чекаємо!

Підготував Володимир Ключак, газета «Карпати»

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