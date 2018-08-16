Дізнатися про розмір субсидії тепер можна он-лайн – subsidii.ioc.gov.ua

Щоб дізнатися призначено чи не призначено вам субсидію тепер не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.

За адресою https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ українці мають змогу ввести свою поштову адресу і дізнатися чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний й неопалювальний сезони.

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом в Україні вперше в історії української незалежності. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.

Процес призначення житлових субсидій на новий рік, який проводився органами соціального захисту населення у травні 2018 року, дозволив автоматом уже перепризначити допомогу 2,6 мільйонам українських сімей. Решті субсидіантів потрібно було повторно звернутися із заявою і декларацією про доходи. Але громадяни не спішать подавати документи.

«Субсидії теж мають сезонність, тому не дивно, що на неопалювальний період різко зменшується кількість домогосподарств, яким потрібна допомога у сплаті житлово-комунальних послуг. Послуга опалення ж відсутня. Однак якщо порівнювати літо минулого і цього року, то динаміка з призначенням житлових субсидій приблизно така ж. Жвавішим процес стає з наближенням жовтня, тоді управління соціального захисту населення в тиждень опрацьовують понад 100 тисяч заяв», – каже міністр соціальної політики України Андрій Рева.

І рекомендує громадянам, які потребують допомоги, не чекати осінніх черг і подавати документи на субсидію вже зараз, навіть якщо на літо субсидія просто не виходить.

«Управління соцзахисту розгляне документи, призначить субсидію, а її розмір на опалювальний сезон розрахує автоматично, без повторного звернення, у жовтні 2018 року», – зазначає міністр соціальної політики.

Сім’ям, для отримання урядової знижки на сплату комунальних послуг, достатньо подати лише Заяву та Декларацію про доходи, в якій потрібно вказувати тільки види доходів, а не їх розміри. Тобто людині потрібно внести до переліку, які саме види доходів – пенсію, зарплату, соціальну допомогу, стипендію – отримує він і члени його сім’ї, а також організацію, де виплачують ці кошти – Пенсійний фонд, назва вузу або підприємства.

Сам розмір виплат соціальні служби беруть з баз даних – як власної, якщо це стосується соціальних виплат, так і фіскальної служби, Пенсійного фонду, вузів, училищ тощо.

Жодних додаткових паперів, що стосуються складу сім’ї, обсягу і вартості житлово-комунальних послуг, в загальному випадку, людям теж не потрібно додавати чи доносити.

Відомості, необхідні для призначення субсидії, надходять управлінням соціального захисту безпосередньо від організацій, які надають послуги. Наприклад, про склад зареєстрованих осіб, площі квартири, розмірі квартплати – від ЖЕКів або інших уповноважених органів місцевого самоврядування; про вартість електроенергії – від обленерго, газу – від облгазів, опалення – підприємств теплокомуненерго.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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