Для аграріїв області діє Гаряча лінія щодо незаконного використання земель

Для забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, швидкого й ефективного реагування на незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграріїв, надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки на Львівщині працює оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя. Звертатись у штаб аграрії, власники земельних ділянок та орендарі Львівщини можуть за номером гарячої лінії 098-322-65-73.

Відтак усі звернення про можливе самовільне захоплення земель, або ж їх неправомірне використання, оперативно перевірятимуть. За результатами перевірок направлятимуть відповідні звернення у правоохоронні органи.

За результатами роботи оперативного штабу вже відкрили кримінальні впровадження щодо трьох компаній за незаконне володіння землею.

Зазначимо, що в межах діяльності штабу на Львівщині діють мобільні точки доступу до надання безоплатної правової допомоги. Отримати правову допомогу можна:

- Жовква – 8 травня, 11:00-13:00 год;

- Радехів – 10 травня, 11:00-13:00 год;

- Кам’янка-Бузька – 10 травня, 14:00-16:00 год;

- Золочів – 15 травня, 11:00-13:00 год;

- Броди – 18 травня, 14:00-16:00 год;

- Яворів – 22 травня, 11:00-13:00 год;

- Пустомити – 25 травня, 10:00 -12:00 год;

- Самбір – 30 травня, 14:00 – 16:00 год;

- Городок – 1 червня, 10:00-12:00 год;

- Перемишляни – 5 червня, 11:00-13:00 год;

- Старий Самбір – 8 червня, 14:00-16:00 год;

- Миколаїв – 12 червня, 10:00-12:00 год;

- Стрий – 12 червня, 14:00-16:00 год;

- Жидачів – 15 червня, 11:00 – 13:00 год;

- Дрогобич – 19 червня, 14:00-16:00 год;

- Мостиська – 22 червня, 11:00-13:00 год;

- Буськ – 25 червня, 11:00-13:00 год. у приміщеннях районних державних адміністрацій.

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