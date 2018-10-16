Для екскурсоводів та гідів-перекладачів організували навчання

By  | 17.10.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, з 16 по 18 жовтня 2018 року управління туризму та курортів облдержадміністрації в партнерстві з Львівською Асоціацією Розвитку туризму та Львівським музеєм історії релігії проводять триденний семінар-тренінг з підвищення кваліфікаційного рівня екскурсоводів та гідів-перекладачів Львівщини.

Семінар-тренінг відбувається задля забезпечення надання якісних послуг туристам, підвищення рівня професійної майстерності фахівців туристичного супроводу, розробки якісного туристичного продукту та промоції нових маршрутів Львовом та Львівщиною.

У межах програми семінару-тренінгу учасники прослухають курс лекцій на теми: «Єврейська мультикультурна метрополія Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: персони, товариства, колекції, музеї», «Дипломатичні установи в минулому Львова», «Шпиталі Львова. Лікарі та лікарки», «Історія львівської промисловості в довоєнний час» та інші цікаві лекції про відомих людей Львова.

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