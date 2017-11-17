Для любителів активних мандрівок на Львівщині розробили новий туристичний маршрут

By  | 20.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, в межах реалізації Програми розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2014-2017 роки управління туризму та курортів Львівської ОДА у партнерстві із громадською організацією Клуб велотуристів Друзів природи «Рух» завершило ознакування високогірної частини одного з найпривабливіших туристичних шляхів Львівщини – пішохідного шляху «Росохацькі полонини». Довжина туристичного маршруту – 25 км.

На сьогодні ознакована частина від с. Козьова через Тисовець по Росохацьких полонинах. В перспективі – шлях буде з’єднувати м. Турку і с. Тухлю.

Після ознакування туристичної «магістралі» до маршруту можна під’єднувати туристичні шляхи місцевого значення від довколишніх сіл. А відтак мандрівники, які надають перевагу відпочинку в зеленій сільській території, отримають цікаву туристичну пропозицію.

- Прекрасна видимість з полонини практично на всі гірські масиви Львівщини почергово змінюється з прохолодою заліснених ділянок. Відвідання найближчих сіл надасть можливість познайомитись із автентикою Бойківського краю, старовинними дерев’яними пам’ятками як сакральними так і побутовим, – зазначила начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №77974 Bactefort капли против паразитов
    17.11.2017 | 08:39

    эффективное уничтожение абсолютно всех видов паразитов любого происхождения; препятствие для дальнейшего развития и размножения паразитов; повышение сопротивляемости организма человека к заражениям различных видов; укрепление иммунной системы; максимально благоприятное воздействие на состояние организма человек в целом; невысокая стоимость, доступная каждому. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, [...]

  • №77972 Трансфер в аэропорт Москвы и Санкт-Петербург.
    16.11.2017 | 18:48

    Трансфер в аэропорт Москвы и Санкт-Петербург по фиксированной стоимости. Встреча на вокзале у платформы. Помощь при транспортировки багажа. И ещё много разных видов услуг. Закажите прямо сейчас. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви