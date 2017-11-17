Для любителів активних мандрівок на Львівщині розробили новий туристичний маршрут

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, в межах реалізації Програми розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2014-2017 роки управління туризму та курортів Львівської ОДА у партнерстві із громадською організацією Клуб велотуристів Друзів природи «Рух» завершило ознакування високогірної частини одного з найпривабливіших туристичних шляхів Львівщини – пішохідного шляху «Росохацькі полонини». Довжина туристичного маршруту – 25 км.

На сьогодні ознакована частина від с. Козьова через Тисовець по Росохацьких полонинах. В перспективі – шлях буде з’єднувати м. Турку і с. Тухлю.

Після ознакування туристичної «магістралі» до маршруту можна під’єднувати туристичні шляхи місцевого значення від довколишніх сіл. А відтак мандрівники, які надають перевагу відпочинку в зеленій сільській території, отримають цікаву туристичну пропозицію.

- Прекрасна видимість з полонини практично на всі гірські масиви Львівщини почергово змінюється з прохолодою заліснених ділянок. Відвідання найближчих сіл надасть можливість познайомитись із автентикою Бойківського краю, старовинними дерев’яними пам’ятками як сакральними так і побутовим, – зазначила начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

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