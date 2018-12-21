Для майбутніх пенсіонерів провели заняття

У Трускавецькому відділі обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області тривають заняття в рамках проекту “Школа майбутнього пенсіонера”. Цей захід допомагає громадянам адаптуватися до нового статусу, заздалегідь підготувати документи для призначення пенсії та вирішити проблемні питання.

Так, сьогодні, 16 січня 2019 року заняття Школи для громадян провела начальник Трускавецького сервісного центру Руслана Каніна. “Пенсійній” грамоті навчали трускавчан та стебничан, які завітали на заняття Школи майбутнього пенсіонера.

Під час занять Школи Руслана Каніна розповіла майбутнім пенсіонерам про порядок звернення за первинним призначенням пенсії, перелік необхідних документів та вимоги до довідок про заробітну плату для призначення пенсії, роз’яснила основні засади пенсійного законодавства, умовами призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Окремо акцентувала увагу громадян на можливостях та перевагах використання СМС-інформування та Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, зокрема, для контролю за нарахованою заробітною платою, сплаченими страховими внесками та тривалістю страхового стажу.

Начальник сервісного центру наголосила, що при прийомі документів проводиться їх попередня правова оцінка та, у разі необхідності, скеровуються відповідні запити. З огляду на вищезазначене, рекомендовано завчасно звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для призначення пенсій.

Громадяни цікавляться чи можна отримувати в Україні пенсію, зароблену в іншій країні; які доходи враховуються при обчисленні пенсії; тощо.

Фахівцями Фонду надано вичерпні відповіді на різноманітні запитання громадян.

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