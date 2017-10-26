Для перенесення об’єктів інфраструктури за межі обвалу карстових порід поблизу Трускавця необхідно 214 млн гривень

Про це сьогодні, 25 жовтня, під час сесії Львівської обласної ради повідомила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

“Унаслідок обвалу рудника, у нас є об’єкти інфраструктури, які потрапляють під загрозу, зокрема руйнування автомобільної дороги державного значення Пісочна – Східниця. Є добудови об’їзду через населений пункт Стебник, тобто будівництво 4 км дороги, а також двох транспортних розв’язок і мостового переїзду. Окрім того, у зоні провалу – водогін міста Дрогобич, протяжністю 5 км. Орієнтовна вартість його переносу коливається в межах від 80 до 100 млн гривень”, – зазначила Ірина Гримак.

Також вона додала, що на сьогодні для перенесення об’єктів інфраструктури за межі гірничого відводу ПАТ “СГХП “Полімінерал”- 214 млн гривень:

- Будівництво обходу аварійної ділянки автомобільної дороги Т-14-02 Східниця-Пісочне – 113 млн грн;

- Будівництво магістрального водогону Гірне-Дрогобич – 80 млн грн;

- Винесення повітряних ліній електропередач потужністю 220 кВ (20 опор) – 21,2 млн грн;

- Перенесення повітряних ліній електропередач потужністю 35 кВ та 110 кВ – закладання додаткових коштів за рахунок включення неврахованої частини амортизаційних відрахувань у рамках Інвестиційної програми на 2018 і наступні роки;

Завдяки рішенню обласної ради, яке прийняли на попередній сесії Львівської облради, що відбувалась 10 жовтня, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для проведення моніторингових дослідження і передбачення розвитку подальшої ситуації в зоні впливу рудника №2 ПАТ “Стебницьке ГХП “Полімінерал” виділили 1,4 млн грн, які сьогодні планується у терміновому порядку скерувати на проведення щодобового моніторингу ситуації.

“До кінця цього тижня департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА підпише угоду з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Також до цих робіт ми залучаємо Національний університет “Львівська політехніка”, який здійснюватиме моніторинг за новими технологіями, зокрема супутниковим зв’язком та супутниковою навігацією та Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України. У тому числі планується забезпечити моніторинг самої дороги, по якій сьогодні рухається легковий автомобільний транспорт”, – додала Ірина Гримак.

У подальшому планується облаштувати на цій дорозі так звані обмежувачі руху у вигляді шлагбаумів, які автоматично перекриватимуть дорогу у разі загрози.

“Сьогодні до кінця дня ми маємо отримати відповіді від усіх науково-дослідних установ щодо можливості скидання росолів із хвостосховищ ПАТ “Стебницьке ГХП “Полімінерал”. На основі цих висновків департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА скличе засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС, де вирішуватиметься можливість цих скидів”, – повідомив директор департмаенту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Варто зауважити, що станом на сьогодні уже скерували лист Прем’єр-міністру України щодо виділення коштів з резервного фонду держбюджету з метою перенесення об’єктів інфраструктури за межі гірничого відводу ПАТ “Стебницьке ГХП “Полімінерал”.

Окрім того, підготували угоду та технічне завдання на проведення моніторингових досліджень в межах території гірничого відводу шахтних полів рудників №1 і № 2 Стебницького калійного родовища та території дамб хвостосховищ.

Зазначимо, що ПАТ “Стебницьке ГХП “Полімінерал” має розробити та реалізувати новий проект консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель, а також виконати інвестиційні зобов’язання щодо відновлення роботи рудника №1 та створення збагачувального комплексу із застосуванням сучасних технологій.

Під час сесії депутати вирішили звернутися до Кабміну щодо створення держаної комісії з вивчення цього питання.

Прес-служба Львівської ОДА

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