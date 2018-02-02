Для реконструкції школи №2 з державного бюджету залучено понад 2 млн грн.

2 лютого відбулася позачергова сесія Трускавецької міської ради. На ній було розглянуто всього одне питання – зміни в бюджеті. Причиною скликання сесії стала вимога Державного фонду регіонального розвитку гарантії виділення коштів органом місцевого самоврядування на проект реконструкції даху НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця та облаштування в мансардному поверсі приміщень з різним функціональним призначенням.

На сесію прибуло 23 депутати (включно з міським головою), вони одноголосно і без довгих обговорень проголосували «за» проект рішення, який доповідав начальник фінансового управління Трускавецької міської ради Микола Федоричак. 870 тисяч гривень для ремонту шатрового даху перекинули з інших об’єктів освітньої сфери – 360 тисяч з облаштування території д/у «Сонечко», 310 тисяч – з облаштування території д/у «Зірочка», 200 тисяч – з облаштування території НВК «СЗШ №2-гімназія». Ця перекидка не означає, що території біля дитсадків не облаштовуватимуться – нас чекає ще не одна перекидка кошів у бюджеті протягом року.

На 870 тисяч гривень з міського бюджету (305) держава (ДФРР) виділяє 2 млн 29 тис грн. (70%). Якщо б Трускавець був центром ОТГ, то держава б профінансувала не 30%, а 95% цих робіт, каже міський голова Андрій Кульчинський.

Перед розглядом цього одного питання було кілька депутатських запитів. Стосувалися вони переважно проблем окремих мікрорайонів. Так, депутат Іван Герльовський озвучив біду мешканців вулиць Стефаника та Лесі Українки – постійний витік води на дорогу, через що там завжди або мокро, або слизько. Про ветху занедбану будівлю на Дрогобицькій, 23, котра є небезпечним об’єктом, говорив депутат Андрій Кісак.

Натомість депутат Мирослав Мицько висловив побажання, щоб на позачерговій сесії прозвітував генеральний директор ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко. Як каже депутат, звітувати є про що. Нагадаємо, що сам Мирослав Мицько є виконавчим директором трускавецького водоканалу. Та депутати не підтримали цю пропозицію, оскільки поспішали. Тим більше, що майже відразу після сесії проходила зустріч начальниці управління розвитку міста Наталії Скибак з представниками підприємств санаторно-курортної галузі міста на тему промоції.

Володимир Ключак

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