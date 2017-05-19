Для туристичної промоції Дрогобиччини буде проведено “Літо Франка”

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, пройшла Колегія райдержадміністрації, на якій про культурне життя району доповідала начальник відділу культури і туризму Надія Козар. Вона назвала найбільш знакові події минулого року, серед яких чільне місце належить святкуванню 160-их роковин народження Івана Франка, та повідомила про заплановані заходи. Протягом року різнопланові духовні урочистості проходитимуть під знаком ювілею патріарха Йосипа Сліпого.

У найближчі дні — відзначення Свята Героїв та День вшанування пам’яті жертв політичних репресій. У районі відбудеться декілька важливих подій: у суботу в районному народному домі — Свято Героїв за участю воїнів АТО, у неділю в Меденичах – відкриття меморіальної дошки жертвам політичних репресій, у Волі Якубовій — Свято Героїв на батьківщині Андрія Мельника.

Надія Козар також повідомила про ініціативу під назвою “Літо Франка”, яка буде реалізовуватися на Дрогобиччині для туристичної промоції краю.

В контексті розгляду питання розвитку культури голова райдержадміністрації Володимир Шутко подякував усім, хто долучився до організації Патріаршої прощі до Грушева, яка стала знаковою міжнародною подією європейського рівня. Володимир Шутко також закликав місцевих голів, шкільні колективи звернути увагу на пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні дошки та забезпечити їх впорядкування і утримання у належному стані.

Трускавецький вісник

Також читайте