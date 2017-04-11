Для учасників АТО

У рамках нашої рубрики «Правова допомога» ми продовжуємо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні наша розмова із директором Марією Николаїшин про те, як отримати статус учасника бойових дій.

- Пані Маріє, скажіть, як отримати статус учасника бойових дій?

- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» (зі змінами) для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних сил України командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на розгляд комісії Міноборони з питань визначення учасників бойових дій такі документи:

1) Оригінал довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

2) Витяги із наказів по стройовій частині про вибуття (прибуття) до військової частини після виконання завдань антитерористичної операції;

3) Витяги із наказів по стройовій частині першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації;

4) Копії посвідчень, про відрядження, якщо такі є;

5) Копії документів про поранення якщо є;

6) Інформацію про осіб, яким надається статус учасника бойових дій.

7) Згоду на збирання та обробку персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»);

8) Копію першої сторінки паспорта громадянина України (щоб уникнути помилкового написання прізвища, ім’я та по батькові).

- Чи потрібно завіряти копії вказаних вище документів?

- Так, потрібно, усі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу, установи, закладу) та скріплені гербовою печаткою.

- Куди подають документи учасники АТО звільнені з військової служби для отримання статусу?

- Учасники антитерористичної операції, звільнені з військової служби, документи подають через комісії обласних військових комісаріатів та міського військового комісаріату міста Києва.

Нашим читачам нагадуємо, що на Дрогобиччині працюють три бюро правової допомоги, працівники яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб. Бюро знаходяться за адресою:

- м. Борислав, вул. Міцкевича, 64;

- м. Дрогобич, вул. Л.Українки, 70;

- м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Прийом громадян із 8.00 до 17.00 год. (крім святкових і вихідних днів).

Марічка Бойко

Трускавецький вісник

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