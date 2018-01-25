Дмитро Мицак – олімпієць з Борислава

Незабаром, а саме 5-26 лютого 2018 р. в південнокорейському місті Пйонг Чанг відбудуться XXIII Зимові Олімпійські Ігри. В складі олімпійської делегації України на Олімпіаду полетів наш земляк з Борислава – майстер спорту, учасник Зимової Олімпіади в Сочі 2014 року і чемпіон України з гірськолижного спорту Дмитро Мицак. Дмитро отримав олімпійську ліцензію на участь в південнокорейських олімпійських змаганнях в складі збірної України з гірськолижного спорту але під час змагань у вересні на Міжконтинентальному Кубку Південної Америки в м. Лапарва (Чилі) він серйозно травмувався. Отож на цій Олімпіаді наш земляк буде в якості Посла Доброї Волі МОК в команді Space Team. Ця команда відповідає за переобрання Комісії Атлетів МОК, а також за співпрацю зі спортсменами та офіційними делегаціями.

Вперше ми змогли ближче познайомитись з Дмитром Мицаком зовсім недавно – в п’ятизірковому діагностичному лікувально-реабілітаційному курортному комплексі «Ріксос-Прикарпаття» на церемонії вручення відзнаки «Гордість Трускавця – 2017». В номінації «Подія року» Кришталевим лотосом була відзначена нетипова для Трускавця подія – дитячі змагання з гірськолижного спорту Кубок «Bukovytsia OPEN», які проходили неподалік міста-курорту на початку 2017 року. Співзасновниками Кубку стали ТзОВ «Буковиця», ГО «Європейська інтеграція України» та ГО «Бориславська Сніжинка». Тоді мешканці нашого регіону вперше дізнались, що неподалік Трускавця збудований новий гірськолижний комплекс з сучасними системами осніження і формування лижних трас. Це й дозволило заснувати і провести міжнародні змагання, головна мета яких популяризація здорового способу життя, гірськолижного спорту, а також розвиток Трускавця ще й як гірськолижного курорту.

На перший Кубок до Трускавця приїхали спортивні команди з Польщі, Словаччини і, звичайно ж, з України. Приймало спортсменів місто-курорт Трускавець. Змагання були організовані і проведені на найвищому рівні та викликали великий резонанс. Тому і були відзначені як «Подія року» в Трускавці, випередивши за популярністю інші поважні заходи. Відзнаку «Кришталевий Лотос» на церемонії отримували директор ТзОВ «Буковиця» Світлана Мицак і чемпіон України Дмитро Мицак, котрий своїм прикладом, своїми спортивними звитягами і досягненнями якнайбільше спричинився до популяризації гірськолижного спорту в Україні.

- Я дуже вдячний за таку відзнаку, котра стала своєрідною оцінкою діяльності всієї нашої великої команди «Буковиця», – розповідає Дмитро Моцак. – Але найперше я хочу подякувати своєму батькові і моєму першому тренеру Мицаку Віталію Івановичу, завдяки якому я й став спортсменом-гірськолижником та здобув свої перемоги. Гірськолижний спорт є дуже видовищним, але й надзвичайно непростим і дорогим видом спорту. До прикладу: для участі в одних змаганнях мені необхідно 10 – 12 різних комплектів лиж. Також більшість року, а це 220-240 днів, я перебуваю поза межами своєї домівки. В основному за кордоном. Це постійні тренування, збори, участь в різноманітних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени світового рівня. Зараз мене тренує австрієць, колишній тренер збірної Австрії, Ханс Фрік. Також я проходжу службу в прикордонних військах та представляю українське спортивне товариство «Динамо».

В аеропорту на Олімпіаду Дмитра проводжали його батько Віталій Мицак і голова Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. І вже зовсім скоро ми зможемо побачити нашого спортсмена в телевізійних ефірах та підтримати нашу команду гірськолижників на олімпійських змаганнях. Тож давайте побажаємо Дмитру гарно представити Україну на Олімпіаді!

Також хочеться нагадати, що Кубок «Bukovytsia OPEN» цього року буде проходити на схилах Буковиці 1-2 лютого. Участь в змаганнях візьме п’ять закордонних і шість українських команд. Відкриття змагань проходитиме в Трускавці 1 лютого (початок о 9.00). Початок стартів на «Буковиці» в 11 год. першого лютого і в 10 год. другого лютого. Нагородження і закриття Кубку буде проходити 2 лютого о 15.30 на гірськолижному комплексі «Буковиця». Отож, запрошуємо всіх гарно провести свій час та повболівати за спортсменів!

Степан Гнатків

Також читайте