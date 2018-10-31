До 100-річчя ЗУНР на Дрогобиччині встановили меморіальні таблиці

By  | 06.11.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 1 листопада до 100-річчя ЗУНР у шести селах Дрогобицького району: Підбужі, Ступниці, Долішньому Лужку, Старому Селі, Опарах та Рихтичах урочисто відкрили інформаційно-меморіальні таблиці “Відновлені імена Героїв”. В урочистостях взяли участь представники районної влади, священики, громади сіл.

Зокрема, в с. Опарі на будинку місцевої школи відкрили інформаційно-меморіальну дошку уродженцю села поручнику УГА Олексію Чушаку. У відкритті таблиці взяли участь голова райдержадміністрації Андрій Шевкенич, голова районної ради Михайло Сікора, представники родини Чушаків, громадськість. Родичка Олексія Чушака зачитала листа дочки Олексія Чушака – Олександри  з Австралії, яка подякувала землякам за пам’ять про свого батька.

Після захоплення Борислава польськими військами 20 травня 1919 року  у Східниці Олексія Чушака вбили. Він був похований на Східницькому кладовищі. Після проголошення Незалежності України з ініціативи родини Чушаків тлінні останки розстріляного Олексія Чушака були перевезені до с. Опарі і захоронені на місцевому кладовищі.

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