До 100-річчя ЗУНР в Дрогобичі відбудеться історико-краєзнавча конференція

By  | 23.10.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, до 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки в Дрогобичі 2-3 листопада відбудеться XIV історико-краєзнавча конференція. Організовує її Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка  спільно з музеєм «Дрогобиччина», Дрогобицькою райдержадміністрацією та районною радою. Перше пленарне засідання, присвячене 100-річчю Західно-Української Народної Республіки пройде в приміщенні районного народного дому (вул. 22 січня, 28) в п’ятницю, 2 листопада, початок о 10.00.

З цікавими доповідями виступлять Богдан Лазорак «Реформи ЗУНР на Дрогобиччині та перший всеукраїнський марш Григорія Коссака на площі Ринок», Микола Галів «Державна гімназія в Дрогобичі: спроба українізації (грудень 1918 – травень 1919 рр.)», Роман Пастух «ЗУНР на Дрогобиччині у світлі тогочасних публікацій та спогадів», Володимир Ханас «Села Верхні Гаї та околиці в період ЗУНР: свідчення джерел Леонід Тимошенко ()».

Крім того робота конференції триватиме у двох секціях. Перша: «Ранньомодерна та культура Дрогобицько-Самбірського Підгір’я» у вежі-дзвіниця костьолу Святого Варфоломія. Друга: « та культура Прикарпаття крізь призму століть (до 150-річчя «Просвіти»)» на історичному факультеті ДДПУ ім. Івана Франка.

Також в музеї «Дрогобиччина» відбудеться презентація виставки до 100-річчя ЗУНР.

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