До армії призвуть офіцерів запасу, котрі не служили

By  | 08.04.2019 | Filed under: Новини

З 1 квітня розпочався весняний призов до Збройних Сил України. Про це 8 квітня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР Юрій Солян. Зараз триває оповіщення військовозобов’язаних, котрі мають виконати свій обов’язок перед Вітчизною.

Юрій Солян також поінформував, що з кінця квітня до лав ЗСУ призиватимуть і офіцерів запасу, котрі не служили. Мова йде про випускників вишів, де були військові кафедри. Офіцери запасу, котрі не перебували на службі в армії, але мають військовий квиток після навчання у виші з військовою кафедрою, будуть призвані на 1,5-2 роки.

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