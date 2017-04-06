До держбюджету надійшло майже 850 тисяч гривень за адмінпослуги, надані працівниками Держгеокадастру у Львівській області

У першому кварталі 2017 року працівники Головного управління Держгеокадастру у Львівській області надали більше 58,6 тис. адмінпослуг громадянам та юридичним особам. На безоплатній основі громадяни отримали 49,3 тис. послуг. Ще більше дев`яти тисяч послуг фахівці землевпорядної служби надали на платній основі. За ці послуги нарахована плата у сумі 849,5 тис. гривень. Кошти спрямовано до загального фонду державного бюджету.

Найчастіше громадяни зверталися щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Працівники Держгеокадастру опрацювали 7,8 тис. таких запитів, що становить 84,6 % від загальної кількості платних адмінпослуг.

Серед безоплатних адмінпослуг найбільш поширені запити щодо державної реєстрації земельної ділянки (16816), про видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі (12670). Також, безоплатно, надано 5179 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та їх форму власності та висновків про погодження документації із землеустрою.

Довідково. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

Трускавецький вісник

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