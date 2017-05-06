До кінця тижня Дрогобич почне приймати сміття зі Львова

Протягом цього тижня Дрогобич підпише угоду зі Львовом щодо прийняття сміття на місцевий полігон. Як розповів ZAXID.NET міський голова Дрогобича Тарас Кучма, таке рішення прийняли після громадських слухань, що відбулись 7 травня.

«Усе сміття ми будемо відсортовувати, а не скидувати на купу. Захоронювати будемо тільки те, що залишиться, а це приблизно 40%, бо 60% ми зможемо відсортовувати», – каже Тарас Кучма.

За його словами, Дрогобич ще не визначився скільки тонн львівського сміття зможе приймати кожного дня. Наразі, за словами Тараса Кучми, у місті розраховують приймати по 10-20 тонн відходів. Щоб зменшити навантаження на місцевий полігон, частину відсортованого сміття планують вивозити у Червоноград. ZAXID.NET не вдалось отримати коментар у міського голови Червонограда Андрія Залівського.

Тарас Кучма зазначає, що Дрогобич планує підписати угоду на вивезення та захоронення сміття зі Львова до кінця цього тижня. Кучма додав: «Як тільки ми підпишемо договори, то це буде публічним. Боюсь щось говорити про терміни, бо підніметься село чи громадські діячі, які на цьому роблять політику».

Нагадаємо, що після пожежі та обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі у травні 2016 року Львів опинився у сміттєвій блокаді. 21 квітня 2017 року Львівська міськрада спільно з ЛОДА та ЛОР підписали меморандум про співпрацю з мерами 19 міст Львівської області щодо вивозу сміття зі Львова.

Однак пізніше мери кількох міст відмовились укладати угоди зі Львовом про прийом ТПВ, мотивуючи це спротивом місцевих мешканців.

Софія Лазуркевич, ZAXID.NET

Трускавецький вісник

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