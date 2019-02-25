До мера запитань немає

У п’ятницю, 1 березня, в залі Кінопалацу «Злата» відбувся звіт міського голови Трускавця Андрія Кульчинського за 2018 рік. Послухати мера прийшло чимало трускавчан, та все ж вільні місця в залі залишалися. Модератором заходу був директор НВК «СЗШ №2-гімназія» Роман Гудзеляк. Після мера виступили також народний депутат України Богдан Матківський та депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний. Окрім трускавчан послухати що робиться в місті-курорті прибули міський голова Борислава Ігор Яворський, голова Дрогобицької РДА Андрій Шевкенич, заступник голови Дрогобицької районної ради Володимир Стецівка, інші посадовці. На диво, після проголошення доповіді не було запитань.

Звіт можна переглянути за посиланням https://drive.google.com/file/d/1Yhak2aeF0IsYlQ_c-gTejtmdiUoI8BZn/view

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