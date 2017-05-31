До Міжнародного дня захисту дітей

Традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. З нагоди цього свята ми поспілкувалася з керівником Служби у справах дітей Трускавецької міської ради Лесею Дребот. Саме вона з власного досвіду знає усі тонкощі виховання дітей та впродовж багатьох років застосовує правильний підхід у спілкуванні з такими не схожими один на одного дітьми.

– Пані Лесю, Ваша служба піклується соціально незахищеними дітьми у нашому місті. В службі Ви працюєте більше 19 років. Розкажіть, будь ласка, які пріоритети Ви ставите перед собою у вихованні дітей?

– Робота служби скерована на захист законних прав та інтересів дітей, в першу чергу незахищених категорій. Пріоритетами у вихованні дітей як рідних (яких у мене двоє), так і дітей, котрими опікується служба, це, в першу чергу, виховати їх так, аби вони виросли хорошими людьми, щоб в майбутньому вони могли визначити головне у власному житті. Дітлахи повинні зрозуміти, що, незважаючи на будь-які труднощі, в житті є багато прекрасного, і реалізувати свої сили потрібно на повну. Дітки завжди мають пам’ятати і розуміти те, що все, здобуте в дитинстві і в юності, в майбутньому пригодиться і зіграє важливу роль. Але, на жаль, не завжди дитина це розуміє.

– Що для Вас є найважливішою складовою у роботі?

– Я завжди дотримаюсь одного принципу – вчуся всьому у дітей. Вони є найщиріші, безкомпромісні і дуже чесні, вони ще не вміють лукавити і не знають, що таке жорстокість. Тому кожна зустріч з дітьми, кожна проведена хвилина з ними – це для мене, в першу чергу, джерело наснаги, радості та задоволення

– Розкажіть, як організована Ваша робота, як дітлахи проводять свій вільний час?

– З дітками ми проводимо багато цікавих заходів і організовуємо насичену культурну програму. На жаль, ситуація складається так, що не всі батьки мають змогу дати дітям духовний розвиток: в когось не вистачає часу, в когось – коштів. Тому ми стараємось якомога більше компенсувати цю прогалину. Так, проводиться багато різних конкурсів з дітьми, майстер-класи, організовуються всілякі поїздки. Наприклад, цього року було організовано декілька поїздок, в числі котрих – поїздка на прощу перед Великодніми святами, в Оперний театр (м. Львів), в Нагуєвичі – на батьківщину Івана Франка та інші. Нещодавно з учасниками та переможцями конкурсу аматорського мистецтва «Спів душі» ми відвідали Гуцульщину. Влітку вже заплановано багато заходів з дітьми. Надіємось, що діткам з нами цікаво, а якщо у них є якісь пропозиції, то завжди раді до них прислухатись і посприяти їхній реалізації.

З нагоди цього свята хочеться щиро привітати усіх діточок, побажати їм різнобарвного життя, міцного здоров’я, наснаги, успіхів та нових звершень!

Варто зазначити, що з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Трускавці вже другий рік поспіль Всеукраїнський соціальний проект «Сімейні Вікенди» та Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» спільно влаштовують масштабні святкування для найменших мешканців Львівської області, що опинилися в складних життєвих обставинах. На свято запрошено понад 400 дітей зі всієї Львівської області, що так потребують нашої уваги та турботи. Принагідно організатори заходу запрошують усіх бажаючих дорослих та малих приєднатися до благодійного свята і таким чином підтримати потребуючих дітей, розважитися разом із ними, подарувати їм свої посмішки, тепло і любов, – інформує офіційний сайт Трускавецької міської ради.

Спілкувалась Наталія Бегін, Цікавий Трускавець,

фото з архіву газети «Франкова криниця Підгір`я»

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