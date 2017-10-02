До наруги над могилою причетний стебничанин

У Бориславське відділення поліції 3 жовтня за допомогою звернулась 59-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що у Бориславі на кладовищі було пошкоджено склеп.

Як встановили правоохоронці, до скоєння цього злочину причетний 27-річний мешканець міста Стебник. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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